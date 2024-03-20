吳政忠：碳費須挹注淨零研發 與環境部協商投入比例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北20日電）台灣企業將於2025年開始繳交碳費，國科會主委吳政忠今天表示，台灣要達成2050年淨零，需要很多新興技術，但許多科技至今尚未問世，因此碳費收益保留一定比例投入相關科技研發是蠻重要的，具體比例為何，國科會將持續與環境部研商。

國家科學及技術委員會今天召開第10次委員會議，議案包括「2023年行政院科技顧問會議結論與建議處理規劃原則」。

吳政忠表示，2023年科技顧問會議以國際競合觀點融合國內發展需求與挑戰，對台灣「半導體×AI」和「淨零科技」等2大科技發展提出策略建言，而「晶創台灣方案」及「淨零科技方案」等跨部會政策方案，將納入相關建言並落實推動，立基台灣半導體優勢，讓台灣成為引領半導體與AI科技創新的全球堅實夥伴，並與世界共同創造淨零科技典範。

有關淨零科技方面，國科會科技辦公室副執行秘書林明仁在會後說明會表示，將利用知識導向的路徑規畫，使台灣成為淨零轉型典範，以促成能源使用、工業製程、生活型態及社會轉型。

同時，他指出，政府將善用台灣AI（人工智慧）發展契機及ICT（資訊與通信科技）優勢，發展具潛力的淨零科技，開發新興淨零產業，並建議碳費收益用於支持淨零科技創新。

由於未來碳費收益專款專用的用途別高達10多項，媒體關切是否會有一定比例投入淨零科技。

吳政忠表示，台灣要達成2050年淨零碳排目標，需要很多新興科技，而多數科技至今尚未成熟、甚至還沒問世，碳費徵收目的也是要達到2050年淨零，所以一定比例放在新科技的投資是「蠻重要」的，至於具體比例，後續國科會將與環境部研商。（編輯：楊蘭軒）1130320