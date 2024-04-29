原漾計畫導入專屬教練制 陪伴輔導原青團隊創業

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（中央社記者許秩維台北29日電）教育部青年署和原民會攜手推動「U-start原漾計畫」，鼓勵原民青年創業，今年更導入原青創業團隊專屬教練輔導機制，全程陪伴和輔導團隊走過創業的第一哩路。

教育部今天發布新聞稿指出，青年發展署攜手原住民族委員會，自民國109年起共同推動「U-start原漾計畫」，協助原住民族青年運用部落傳統、文化和地域特色，結合專業知識和經驗背景，提出並實踐創新創業方案。

113年U-start原漾計畫今天公布第1階段獲補助名單，共有11校、12組團隊入選，涵蓋健康飲品、環境清潔、永續旅遊、文化藝術教育等領域，每隊可獲得新台幣35萬元創業開辦費、15萬元創業輔導費、5萬元專屬教練輔導費。

青年署表示，今年獲補助團隊提案多元，例如宜蘭大學「搖蛋茶」團隊結合乳清蛋白、原鄉作物，打造機能性手搖飲品牌；中國文化大學「I Djalan在路上」團隊與原民組織、地方創生團隊等合作，開發深度旅遊方案；台中科技大學「Sa' atomo來做陶」團隊設計玩土課程，介紹阿美陶文化，並以文化復育觀點推動藝術教育。

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獲得原漾計畫第1階段補助的團隊，將接受學校育成單位6個月的創業輔導，成立公司行號後，可再參加第2階段績優團隊評選，爭取更高額創業獎金；今年還特別導入專屬教練輔導機制，全程陪伴並輔導原青團隊走過創業第一哩路。

青年署指出，原漾計畫除了串聯校園育成輔導體系，提升原民青年創業能量，也希望透過辦理創業門診、創業練功坊、關懷訪視等活動，協助原住民族青年團隊創造更亮眼的創業實績。（編輯：張雅淨）1130429