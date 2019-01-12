龔明鑫陳吉仲中生代出線 蘇貞昌組會做事內閣

（中央社記者溫貴香、顧荃台北12日電）準行政院長蘇貞昌籌組內閣，黨政人士今天說，強化財經能量，由經濟部政次龔明鑫出任財經政委，環保署副署長張子敬做事不分黨派，升任署長，符合蘇內閣會做事、拔擢中生代兩大原則。

黨政人士晚間受訪表示，蘇貞昌布局內閣人事，蘇內閣兩大特色：「會做事」與「拔擢表現優秀的中生代」。像張子敬被外界質疑是蘇貞昌人馬，但過去馬政府執政8年，張子敬也擔任副署長，就是一個會做事的人，符合蘇貞昌用人不分黨派、會做事的原則。

黨政人士說，蘇貞昌籌組內閣特別強調「會做事」，因為人民期待一個會做事的內閣，對新內閣絕對不會有所謂蜜月期，不會等待新內閣摸索上路；財政部會過去兩年施政成績表現不錯，因此請財經部會首長們留任，減少新人上手的摸索期。

對於表現優秀的中生代，黨政人士指出，像是龔明鑫經過執政時期完整的歷練，財經副首長任內表現很好，蘇貞昌就拔擢他出任行政院財經政委，強化行政院院本部財經能量。

農委會代理主席陳吉仲真除，不再受限於過去須有縣市長經驗，才出任農委會主委；前台南市代理市長李孟諺也被視為中生代表現不俗的首長，因此獲拔擢出任行政院秘書長。黨政人士說，如即將接任行政院副院長的陳其邁、準交通部長林佳龍都是中生代的焦點。

黨政人士表示，蘇貞昌今天約詢政務委員唐鳳，兩人相談甚歡，未來可能請唐鳳擔任推動數位外交的角色。

蘇貞昌今天約詢閣員進度敲定，行政院8位政務委員留任，新增龔明鑫出任政務委員，總計9位政務委員；另確定的人事包括主計總處主計長朱澤民、人事行政總處人事長施能傑。

黨政人士表示，尚待處理的主要部會包括文化部、勞動部、科技部、海洋委員會、行政院發言人、各部會副首長出缺的部分，明天將繼續展開徵詢，預計3天內完成內閣布局相關作業。（編輯：黃瑞弘）1080112