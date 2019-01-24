委內瑞拉政經危機 外交部：願提供人道援助

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）委內瑞拉出現政經危機，外交部今天表示，持續關切委國的情勢變化，盼早日脫離危機，重建民主憲政；同時，委國經濟遭逢困境，政府願意提供必要的人道援助。

南美洲國家委內瑞拉局勢動盪，反對派領袖及國民議會主席瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓就任臨時總統，獲美國等國家承認；同時，委內瑞拉有數萬民眾走上街頭，響應反對派推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的訴求，警方與民眾爆發衝突。

由於委內瑞拉經濟嚴重下滑，近年已有數百萬委內瑞拉民眾出走國外。委國經濟危機主要歸咎於馬杜洛錯誤的經濟政策，造成通膨、饑饉飆升等問題。

外交部晚間發布新聞稿表示，政府持續關切委內瑞拉當前情勢變化與對拉美地區的影響，盼委國早日脫離危機，重建民主憲政，恢復委國人民的正常生活。

外交部也說，委國經濟遭逢困境，作為國際社會負責任的一員，中華民國政府願意提供委國難民必要的人道援助。同時，政府也將與美國等理念相近國家保持密切溝通聯繫，共同促進區域穩定，守護以自由民主、人權及法治等共享價值為基礎的國際秩序。（編輯：楊玫寧）1080124