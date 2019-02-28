國民黨總統初選辦法 盧秀燕：黨員都會遵守

對於國民黨總統初選辦法敲定「七三制」，台中市長盧秀燕（中）28日出席「台中市108年度二二八紀念追思會」活動前受訪表示，所有的黨員都會遵守，相信可以選出最能勝選的候選人。中央社記者郝雪卿攝 108年2月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）對於國民黨總統初選辦法敲定「七三制」，台中市長盧秀燕今天受訪指出，既然經過黨內中常會通過，所有的黨員都會遵守，相信可以選出最能勝選的候選人。

國民黨總統初選辦法通過採民調、黨員投票7：3決定，盧秀燕上午出席「台中市108年度二二八紀念追思會」活動前受訪時表示，既然經過黨內最高民意機構中常會通過此辦法，所有的黨員都會遵守。她也相信黨員會智慧地選出一位最有國家領導方向、同時最能勝選的候選人。

對於國民黨主席吳敦義也提到不排除徵召，她認為，一個政黨為了追求順利，打選戰的過程中會不斷去調整，也因此在這個過程當中，要選出有理念的候選人，又要能夠打贏選戰，任何選戰方式的調整都有可能性。

至於高雄市長韓國瑜在新加坡時對於是否參選總統選舉有點鬆口，盧秀燕表示，大家應給韓國瑜一點點空間與時間去思考，韓國瑜一旦做了決定，應該會跟大家做報告。

她強調，最重要的是一定要找出國家正確的領導人及領導方向，如此一來，國家才會有前途、才會有希望、才會進步。

盧秀燕還說，對於拚經濟、拚基層的縣市夥伴，農委會主委陳吉仲應該多給予肯定與鼓勵；晚間韓國瑜將回台，建議陳吉仲可前往接機，釋出善意也表達道歉，並對其拚經濟的努力給予鼓勵，以她對韓國瑜的了解，韓國瑜心胸寬大，應該很快就會消氣，也會覺得很窩心。（編輯：陳清芳）1080228