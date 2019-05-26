挺台國際參與 秘魯議員盼促國會交流經貿合作

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）二度訪台的秘魯國會議員卡拉瑞達表示，關於台灣國際參與的議題，秘魯有很多國會議員希望協調秘魯行政部門支持台灣；同時，他也希望促進台秘國會交流，以及加強雙方的經貿關係。

卡拉瑞達（Luis Fernando Galarreta Velarde）現為秘魯國會外交委員會主席。外交部表示，卡拉瑞達夫婦一行3人應政府邀請，於22日至28日訪台；卡拉瑞達曾擔任秘魯國會議長、副議長及首都利馬市議員等職，是台灣堅實友人。

卡拉瑞達日前接受台灣媒體聯訪、透過翻譯表示，這是他第2次來台灣。這次來訪，希望強化雙邊國會交流，增進雙邊經貿關係，包括推動秘魯農產品輸台，例如蘆筍、藍莓、酪梨等。

有關國會交流方面，他說，這次拜會立法院長蘇嘉全時有提到，希望成立台秘友好聯盟；目前約有10到12位秘魯國會議員有意願加入。成立台秘友好聯盟屬於立法部門的權限，他希望透過這樣的平台促成台秘交流。

另外，台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），秘魯身為CPTPP成員之一，對此態度為何？他說，CPTPP屬於秘魯行政部門負責的議題，國會已表達支持的立場，也希望秘魯等拉美國家至少不要反對台灣加入。

有關台灣國際參與，秘魯國會日前共有51名國會議員連署聲明，支持台灣以觀察員身分參與今年的世界衛生大會（WHA）。卡拉瑞達也是推動者之一。

他說，秘魯國會共有130位議員，雖然這並非第一次發聲明支持台灣參與WHA，但是近年來首次有這麼多位議員參與連署聲明。他坦言，他過去擔任議長時，曾因友台的態度而受到壓力；但這次51位議員認為行政與立法應分開，立法部門有獨立自主權，並透過這樣的信念來表達對台灣的支持。

他說，這次聲明的訴求正面且合理，連署的國會議員並不想介入台灣跟其他國家的雙邊關係，但是衛生權利是人類基本權利，是沒有國界的。

對於未來如何協助台灣的國際參與，他表示，台灣國際參與議題是由外交部門處理，不過，有許多秘魯國會議員居中協調，盼秘魯行政部門支持台灣，或至少不要行使否決權，因為台灣與秘魯都是享有自由、民主與人權的國家。

此外，有關委內瑞拉政治動盪危及區域穩定，他希望台灣的立法院可以發表聲明，支持委國恢復民主。台灣只要一發聲明，將會影響南美地區對台灣人民的態度。

委國反對派領導人、國會議長瓜伊多（Juan Guaido）今年1月自行宣布擔任臨時總統，呼籲舉行自由選舉，直接挑戰現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府，委內瑞拉陷入政治動盪。美國、巴西、秘魯等國表態支持瓜伊多。（編輯：鄭雪文）1080526