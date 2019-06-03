美中貿易戰 郭台銘：台灣不應偏向任一方

爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘3日在記者會中表示，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，中美兩國已經從貿易戰擴大到全面對抗，台海危機將被重新定義，過去兩岸對峙變成美中角力的場所，若過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。中央社記者吳翊寧攝 108年6月3日

（中央社記者王承中台北3日電）鴻海董事長郭台銘今天就美中貿易戰表示，他堅持台灣不偏向任何一方的立場；愛台灣的前提是承認、正視台灣的危機，台灣應有主體性，不能、不應、也不可捲入美中的戰爭泥淖。

中國昨天發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，全文約8300字，有8國語言。中國國務院表示，中美經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美國政府，中國「必要時不得不打」。

爭取國民黨總統提名的郭台銘今天下午召開「應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機」記者會表示，他大膽的說，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，中美兩國已經從貿易戰擴大到全面對抗，台海危機將被重新定義，過去兩岸對峙變成美中角力的場所，若過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。

郭台銘指出，不偏向任何一方，是他堅持的立場，他只代表中華民國，愛台灣的前提是承認、正視台灣的危機，台灣應該要有主體性，台灣不能、不應、也不可捲入美中兩強的戰爭泥淖。

郭台銘表示，總統蔡英文現在是盲目的樂觀，5月外資撤出台灣，新台幣大貶，股匯雙創，如果政府不密切理解中美在此關鍵時刻所採取的行動背後的意義，台灣只能任由自生自滅。他敬告蔡總統不要還在用台商回流的金額麻醉大眾，請即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犧牲。

郭台銘指出，現在可以看到蔡政府偏向美國，將來在經濟跟政治面都會產生很大危機。他不希望台灣未來偏向一方，應讓台灣處在不偏不倚的戰略位置，發揮經濟、供應鏈的優勢。若他擔任總統，將重視跟美國重塑供應鏈。

郭台銘表示，提醒蔡總統應該少花點時間選舉，多花點時間重視中美貿易戰的危機；他並呼籲每一位總統參選人都必須要關心、重視經濟、國防安全的問題，而不是在做一般的選舉。（編輯：林興盟）1080603