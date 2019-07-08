沒簽公約引質疑 郭台銘：脫黨參選是假議題

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）國民黨總統初選參選人郭台銘未簽初選公約，外界質疑他恐脫黨參選總統，郭台銘說，這是假議題；他也呼籲，國民黨應再次舉辦初選公約簽約大會，聲明團結合作，「我一定到場」。

郭台銘今天到1111人力銀行與青年對談直播，會前接受媒體採訪，被問到尚未簽署國民黨初選公約，外界質疑有「脫黨參選」可能。對此，他說，「脫黨參選是假議題」。

不過，對於郭台銘指其他參選人是由他人代簽初選公約，國民黨今天回應，其他4位參選人公約都是親自簽署，無代理人簽署之事。

郭台銘說，「不能接受黨中央回答」，自己在場時，其他參選人都是代簽，希望黨中央能公布簽名單據，並再次舉辦初選公約大會，聲明團結合作，「我一定到場」。

總統蔡英文即將赴出訪友邦，去程、返程會過境美國。郭台銘再度提及要送國旗帽給總統蔡英文，於出訪時配戴。他說，蔡總統到美國去，戴一個國旗帽有那麼難嗎？既然要做中華民國總統，就要打從心底愛中華民國，誓死捍衛中華民國。

郭台銘表示，中華民國總統就要戴著中華民國帽，為了將國旗帽送給蔡總統，不排除到機場送行，親自送到蔡總統手中。

另外，與青年對談直播時，談及青年低薪問題。郭台銘表指出，要解決低薪問題，要從調整國家產業結構做起，包含推廣雲端計算、機器人、知識經濟、人工智慧等。

他說，有人強打庶民經濟、平民經濟，不過，經濟是科技整合，「賣香腸講求庶民經濟，不過，人往高處爬，我不相信他希望他兒子一輩子做攤販經濟」，台灣要國際化，需要有懂產業的總統，選擇比努力更重要。

直播也談到青年學貸問題，郭台銘表示，目前政策是前3年不需繳交繳利息，若當選總統，將延長免利息時間至6年，且利息減半。（編輯：林沂鋒）1080708