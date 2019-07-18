政院通過農業保險法草案 政府補助保費最高5成

（中央社記者顧荃台北18日電）極端氣候造成農業損失逐年上升，行政院會今天通過農業保險法草案，政府將補助農民最高50%的保費，盼能保障農民收入。法案後續送立院審議。

農委會農業金融局副局長李聰勇出席院會後記者會時表示，極端氣候讓農業首當其衝，平均每年損失新台幣123億元，政府現金救助平均每年31億元，僅約25%，農民需自行承擔75%的農損，約92億元，農業天災救助金額不足以穩定農民收入，因此自104年起試辦農業保險，以填補農民損失，避免農民看天吃飯，並訂定專法做為法源依據。

李聰勇指出，專法草案條文共8章30條，農業保險的保障範圍比現金救助擴大，不僅限天然災害造成的農損，疾病、病蟲害都是保險範圍；政府可成立農業保險基金，建立危險分散機制，運用保險業共保及再保險機制，減輕政府承擔的風險。

李聰勇說，為了提高農民投保意願，草案明定中央政府可補助最高50%的保費，但配合強制投保措施者不在此限，保費補助可再提高；另將建置雙軌保險人運作機制，依產業特性及政策需要，由保險業或經主管機關許可的農會、漁會擔任保險人。

農委會副主委陳駿季表示，現行農業天然災害的現金救助制度不會取消，將與農業保險雙軌併行，因為現在農業保險剛起步，覆蓋率僅約9.71%，沒有覆蓋全部作物；當農業保險覆蓋率提到某一程度時，再視實際狀況，對天然災害的現金救助方向或額度進行調整。

陳駿季表示，農業保險有很多不同類型的保單，例如收入保障型、產量保障型、氣象參數型、設備實損實賠型，或禽流感撲殺保單等，重點就是要提升農民對保險的意願，讓農民收入有充分保障。

農委會表示，政府自104年起推動試辦農業保險，至去年6月底止，已經開發銷售梨子、芒果、釋迦、水稻、蓮霧、木瓜，以及養殖水產等15個品項的農業保險，累計總投保件數2.9萬件、總投保金額達新台幣60億元、總投保面積有4.7萬公頃；累計理賠件數907件、理賠金額8919萬元。未來會持續開發棗子、番石榴和荔枝等保單。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，台灣天然災害發生頻率高，常導致嚴重的農業災損，草案賦予辦理農業保險相關措施的法源依據，透過建立完善的運作機制，全面推動農業保險，協助業者分散經營風險，提高農民遭受天然災害及疫病、蟲害時的保障，進而達到安定農民收入，提高農業經營保障，穩定農村社會發展的目標。（編輯：林興盟）1080718