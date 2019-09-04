藍委提醒黃之鋒別被騙 綠委：噴口水沒意義

（中央社記者劉冠廷、陳俊華4日電）香港眾志秘書長黃之鋒來台訪問，國民黨立委林奕華今天提醒黃之鋒別被民進黨騙；民進黨立委李俊俋說，黃之鋒來台就是民主自由，若反對就大方講，噴口水沒意義。

黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日訪台，一行人昨天先拜會時代力量黨團，再到民進黨中央，晚間前往台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談。

林奕華今天召開記者會，向黃之鋒等人提醒別被民進黨騙。林奕華說，她很早就關注到反送中事件的後續發展，日前就向陸委會詢問，有關港澳人民因政治因素向台灣請求必要援助的措施，但陸委會的回文竟實問虛答，推給無具體個案，掩飾政府完全沒有準備的事實；即便她又要求陸委會要具體回答相關辦法，但截至今天，仍沒有具體且明確說明。

林奕華舉過去熱比婭申請入境台灣的例子說，前總統馬英九執政時代，民進黨一再抨擊國民黨不敢讓熱比婭來台訪問。但2017年換成民進黨執政，受台聯邀請來台訪問的熱比婭，竟也被民進黨政府拒絕入境，提醒黃之鋒應引以為鑒，「昨日熱比婭，必是明日黃之鋒。」

林奕華表示，即便是為了總統大選的勝選，政治也不應違反人性。總統蔡英文一邊因為反送中事件，撿到槍、撿到砲進而獲取廣大的政治利益，另一方面也應責成相關單位在港澳關係條例施行細則內，法制化援助標準及所有規定。

李俊俋受訪表示，國民黨的立委不要一天到晚亂噴口水，在國民黨執政時期，確實熱比婭不能入境，但在民進黨執政時沒有這個問題，熱比婭一度不能來台，只是因為手續辦理來不及；黃之鋒來台灣就是民主自由，若國民黨反對就大方講，「噴口水沒有太大意義」。（編輯：郭萍英）1080904