國慶酒會 駐斯洛伐克代表籲支持台灣參與國際

（中央社記者林育立柏林9日專電）駐斯洛伐克代表處昨晚在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）舉行慶祝中華民國108年國慶酒會，由駐斯洛伐克代表曾瑞利主持，吸引近250名嘉賓出席。

曾瑞利在致詞時表示，今年對台灣來說是充滿諸多挑戰的一年，中國不斷透過外交打擊、軍事威脅和政治滲透限縮台灣的生存空間，但是台灣人民與政府展現捍衛民主自由和國家主權的決心，感謝在場賓客對台灣長久以來的支持。

曾瑞利指出，台灣經濟成長率及全球競爭力表現亮眼，台商回流創造許多就業機會，吸引各國大廠在台加碼投資，證明台灣穩定的政經環境及創新科技能力備受國際肯定。

他最後呼籲在場來賓，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）和國際刑警組織（INTERPOL）等專門性的國際組織。

昨晚的國慶酒會在位於布拉第斯拉瓦古城區的麗笙卡爾頓旅館（Radisson Blu Carlton Hotel）舉行，由今年暑假曾在總統府及宜蘭國際童玩藝術節表演的布拉第斯拉瓦男童合唱團（Bratislava Boys Choir）演唱台灣童謠「丟丟銅」揭開序幕，現場並提供噶瑪蘭威士忌供賓客品嚐，賓主盡歡歷時3小時才落幕。（編輯：林憬屏）1081009