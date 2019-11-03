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稱柯文哲2024布局 蔡壁如：讓支持者有期待

最新更新：2019/11/03 13:56
台灣民眾黨發起人蔡壁如（中）3日陪同台北市第8選區（文山、南中正）立委參選人張幸松（右）掃街拜票。中央社記者梁珮綺攝　108年11月3日
台灣民眾黨發起人蔡壁如（中）3日陪同台北市第8選區（文山、南中正）立委參選人張幸松（右）掃街拜票。中央社記者梁珮綺攝　108年11月3日

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台灣民眾黨發起人蔡壁如曾提黨主席柯文哲為2024總統大選布局，她今天說是讓支持者有期待，寄望未來；是否排入不分區立委，她表示，民眾黨剛成立，有其他事情要做，要再思考。

蔡壁如今天上午陪同民眾黨台北市第8選區（文山、南中正）立委參選人張幸松到木柵市場掃街拜票，接受媒體聯訪時表示，她到各縣市走透透時，很多人會向她表明「柯文哲要出來選」、「不選辜負期待」的想法。

蔡壁如說，柯文哲第一優先是做好台北市政，她也尊重，「總是要讓這些支持者有些期待，就寄望2024」。

她也表示，是否列入不分區立委，柯文哲有找她討論，她的想法是「不一定要進立法院」，因民眾黨剛成立，還有其他事要做，「該把我角色分配在哪，再來思考」。

另外，台北市第8選區長期藍大於綠，如何爭取支持，蔡壁如認為，「靠自己兩隻腳，勤快地告訴市民，我們能為他們做什麼」，選舉不要有太多算計，指民眾黨成立後，不會再訴諸藍綠，而是提國家治理、民生第一。

她指出，如果可以提供老百姓更好的生活，何必講藍綠議題。

張幸松說，會勤走基層、接地氣，推廣柯文哲的理念，「勤能補拙，是我們最好的政策」，此外，也會全力以赴準備空戰，鎖定年輕族群。（編輯：李亨山）1081103

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