韓陣營律師扶助團成軍 幫助遭不當約談民眾

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨總統候選人韓國瑜陣營今天表示，近日有許多民眾擔憂在臉書留言或轉貼貼文就會遭到社會秩序維護法起訴，因此韓陣營成立律師扶助團，為所有遭不當約談的民眾服務。

韓國瑜競選辦公室上午在國民黨召開選舉奧步108招暨律師扶助團成軍記者會，律師團首度對外亮相，包括葉慶元、林日春、吳柏宏、陳學驊、顏永青、劉衡慶、蕭棋云等律師，將聯手捍衛人民的言論自由，反對不當迫害。

韓陣營表示，除了今天現身記者會的律師，陸續還會有其他律師加入，捍衛憲法保障的言論自由，也讓小市民免於恐懼。

總發言人王淺秋並公布「打鬼信箱」，只要因合理評論政治受到不當的迫害，歡迎寄到「KMTGB2020@gmail.com」，請求專業律師的協助。

陳學驊、吳柏宏、蕭棋云律師表示，今天站出來是秉持著身為法律人的尊嚴與良知，當人民的言論自由開始減損的時候，必須有人挺身反抗。

他們表示，民主進步黨的前輩鄭南榕主張完全的人民言論自由，但民進黨執政以後，卻有愈來愈多人被違反社會秩序維護法移送，難道評論總統蔡英文論文案、行政院長蘇貞昌摔筆事件，是一件影響社會安寧的事情嗎？真正對社會安全有影響的許多重大犯罪卻沒有處理。

國民黨今天也召開記者會批民進黨通過反滲透法，使人民處於隨時被羅織入罪環境下；不分區立委候選人、桃園新住民文化交流協會牛春茹質疑，陸配返鄉、探親等權利都可能受到牽連。

牛春茹表示，陸配長年扮演增進兩岸交流、促進兩岸互動的角色，如今則為待宰羔羊，因擔憂反滲透法主導權在政府手裡，不敢隨意返鄉，不懂蔡總統為何一定要逼著陸配在娘家與婆家間做選擇。

此外，韓國瑜國政顧問團上午也召開「國政顧問團：觀光立國台灣真相」記者會，直指蔡總統觀光政見大跳票，把觀光產業變成「關光慘業」。

國政顧問團表示，韓國瑜當選後，將以「觀光立國、重迎八方來客」將要重建觀光產業，重整並打造出世界級的旗艦景點，以中華文化、中華文物為主，不管是從文創、教育、體育、農業、宗教、醫美觀光等，重新做整體政策配套與規劃執行，讓台灣整體文化的多樣，重新被世界看見。（編輯：張良知）1090102