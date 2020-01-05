吳怡農造勢晚會 卓榮泰籲面對中國最需要團結

（中央社記者溫貴香台北5日電）民進黨主席卓榮泰今晚出席立委候選人吳怡農造勢晚會，邀請支持者舉手向黑鷹直升機事件8位殉職將士致意，他說，霸權的中國、不文明的政權想要摧毀台灣人民，此時最需要團結，請對手陣營不要說風涼話。

2020大選黃金週日，台北市第三選區立委候選人吳怡農晚間在林森公園舉辦造勢晚會，包括副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、中央助選團長游錫堃、民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人都出席力挺，林森公園滿滿人潮，展現吳怡農高人氣，吳怡農一家人上台，向所有志工致意。

陳副總統致詞說，吳怡農前幾天曾提出主張修憲下降投票權到18歲的政見，呼籲民眾力挺吳怡農，讓他高票當選，到立法院去推這樣子的主張。

副總統表示，前幾天黑鷹事件迫降，大家都很不捨包括參謀總長沈一鳴等8位優秀同袍殉職，但在總統蔡英文指揮下，當天迅速完成救援任務，還提出三個確保，確保軍心民心穩定、確保台灣民心軍心安定、確保台海安全，不讓敵人有機可趁，這樣子的三軍統帥要全力支持。

卓榮泰邀請所有支持者仰望天空，他說，依稀看到8名將官的英靈，盼大家舉起手當作與8名將官的天線；蔡總統昨天已經把沈一鳴未竟旅程走完，這是一趟令國人鼻酸的行程，總統幫忙完成。

他說，此時國家最需要溫暖、團結與關心，不是繼續講風涼話，停止選舉這3天，對岸中國人民解放軍從事登海的演習，對岸的將領說，台灣的武裝力量禁不起武統，霸權的中國、不文明的政權想要摧毀台灣人民，此時更需要團結。

他也透露，1月2日黑鷹直升機事件發生後，他陪同吳怡農車隊掃街，告訴吳怡農，發生一件重大空難，必須馬上結束車隊掃街行程回到競選總部，吳怡農從國安等專業角度提出建議，讓他看到一個沉著冷靜、專業思考的吳怡農。

吳怡農也說，面對國軍8位傑出弟兄殉職的重大損失，令人欣慰的是看到台灣社會正視國軍的辛勞，展現對軍人的支持。他說，所有台灣人都有決心，絕對不讓任何人踐踏家園，所有還在台灣努力打拚的人，都選擇守護這片土地。

羅文嘉則說，某個政黨提名的總統候選人當聽到國軍將領為國犧牲，給事件的註解叫做「台灣中邪」，「別人講不好聽的話，不配做台灣人，台灣人是善良熱情，把台灣的品質拿出來」，讓年輕高品質的吳怡農站到第一線成為國會立委。

財經專家胡采蘋也出席站台力挺，胡采蘋說，認識吳怡農超過8年，吳怡農8年前剛回國，國語講得超爛的，很多中文詞彙都不會用，反倒是英文好很多，當時在高盛工作，年薪超過千萬新台幣，此外，吳怡農現在沒有女朋友，也沒有男朋友。（編輯：楊凱翔）1090105