日本國中生跌倒失去心跳 小兄弟及時CPR救他一命

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本宮崎縣西都市一對就讀國中與國小的兄弟上月跟同學出遊時，同學跌倒失去意識與心跳後，兩人及時施予心臟按摩，成功協助朋友恢復意識。

宮崎放送（MRT）報導，救了朋友一命的兄弟檔是就讀國中二年級的佐佐木蓮與小學六年級的佐佐木凜。

蓮的同學3月22日跟兄弟倆一起外出踢足球時跌倒，失去意識與脈搏，同行的兩人見狀立即採取行動。

弟弟凜說：「當我呼叫朋友的名字時，他沒有反應，因此判斷他失去了意識，接著確認朋友失去呼吸後開始施予心臟按摩。哥哥也幫忙心臟按摩。」

兄弟倆輪番替他施予心臟按摩約5分鐘後，朋友恢復了呼吸，並在救護車抵達現場前回復到能簡單對話的程度。

哥哥回想當下情況說：「當時不希望朋友死掉，一直幫他心臟按摩。」弟弟回憶說「當朋友恢復意識，確定他還活著時，我覺得非常開心。」

而他們的母親也說：「2人對此相當高興。未來若有人感到困擾或遇到困難時，希望他們能伸出援手、樂於助人」。

這對兄弟2023年分別在西都市政府以及學校參加跟心臟按摩有關的課程，所以朋友倒地時，才能及時採取行動，救了他一命。

西都市教育委員會（相當於教育局）本月25日頒發獎狀，表揚這對英勇救人的兄弟。

而當時倒地的朋友，在醫院接受治療3天後，順利出院。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130430