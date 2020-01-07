選戰倒數催票 羅文嘉：年輕人回家投票是關鍵

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）2020大選倒數4天，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，年輕人回家投票是影響國會席次的重要關鍵，這幾天將推出新的宣傳影片，主打10位包括吳怡農在內的青年，呼籲年輕朋友回家投票。

總統、立委選舉將於11日舉行。羅文嘉與民進黨副秘書長林飛帆今晚陪同民進黨台北市立委候選人吳怡農掃街；許多支持者聚集於吳怡農競選總部前為他加油打氣，車隊在支持者大喊「吳怡農凍蒜」的加油聲中出發。

羅文嘉在會前受訪表示，年輕人回家投票是影響國會席次的重要關鍵，這幾天將強調年輕人回家投票的重要。「家在等你，國家在等你」，他說，民進黨將推出新的宣傳影片，由包括吳怡農在內的10位青年，每位發言10秒鐘，呼籲年輕人出來投票。

羅文嘉期待，所有支持台灣政治跟政黨往正面發展的朋友們能把吳怡農送進立法院。他說，這將會是一個指標，「代表政黨提升的力量」，影響所有政黨將來都提名像吳怡農這樣優秀的年輕世代。

吳怡農代表民進黨角逐台北市第3選區（中山、北松山）的立委選舉，挑戰現任國民黨立委蔣萬安。

吳怡農受訪表示，這個選區已非傳統鐵藍選區，年輕人選票是這次的關鍵；今晚的掃街活動，希望盡量接觸路上的民眾。

林飛帆表示，有太多政治人物不敢在國安議題上表態，選擇在中國威脅前低頭、默不吭聲，但吳怡農向選民展現出對台灣國家安全的在乎，國安議題應該是超越藍綠，所有台灣人都應共同面對的議題。

選戰進入倒數時刻，他說，年輕人要回家投票是最關鍵的事情。（編輯：黃國倫）1090107