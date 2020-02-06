防疫優先 蔣萬安：必推紓困條例但公聽會延期

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安（圖）6日表示，一定會提「2019新型冠狀病毒防治及紓困暫行條例草案」，希望對於受疫情影響衝擊很多的各行各業，能夠提供紓困，專款專用，讓政府有法源依據，同時受國會監督。中央社記者范正祥攝 109年2月6日

（中央社記者范正祥台北6日電）中國大陸武漢肺炎持續擴大，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安今天表示，一定會提「2019新型冠狀病毒防治及紓困暫行條例草案」，但公聽會暫時延期，一切以防疫為優先。

國民黨立法院黨團今天召開黨團大會，蔣萬安接受媒體聯訪時作了以上表示。

國民黨團原擬7日在立法院舉辦「2019新型冠狀病毒防治及紓困暫行條例草案」公聽會，邀請學者專家以及行政院、衛福部、經濟部、內政部、教育部、交通部、勞動部等多個部會與會。但遭輿論質疑，各部會忙於防疫，舉辦公聽會時機不宜。

蔣萬安回應媒體聯訪時對此表示，現階段一切以防疫為優先，公聽會暫時延期。

面對媒體追問，公聽會將延期還是不辦。蔣萬安說，延期，「我們還是希望能夠凝聚各方共識多聽一些意見」，這部分會視情況，但是草案版本內容會先提出。

蔣萬安表示，關於防疫紓困條例草案，「我們一定會提」，只是公聽會暫時延期。

他說，防疫紓困條例草案相關內容這一兩天就會儘速完成，也會向外界公告，屆時很期盼行政院也能提出版本，立法院召集黨團協商，形成共識，希望三讀通過。

蔣萬安認為，武漢肺炎的狀況類似過往的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），對於民眾身心健康、產業衝擊仍持續擴大。過往SARS期間，當時朝野黨團對於制定紓困條例協商有共識之後逕付二讀，當天就完成三讀，有助安定民心各行各業。

蔣萬安表示，武漢肺炎對於民眾身心健康、產業造成衝擊，現階段除了防疫，也希望能安定民心。希望對於受疫情影響衝擊很多的各行各業，能夠提供紓困，專款專用，讓政府有法源依據，同時受國會監督，期盼不分朝野都能支持。（編輯：楊凱翔）1090206