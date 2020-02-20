政院通過防疫特別條例 總統：爭取朝野支持

（中央社記者余祥台北20日電）行政院會今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，總統蔡英文表示，政府將透過跨部會合作，爭取朝野政黨團結支持，在最短的時間內透過法律與預算，將疫情衝擊減到最低。

總統蔡英文與總統府秘書長陳菊、內政部長徐國勇等人今天出席松山慈祐宮護國禳瘟清醮法會。

蔡總統致詞時說，感謝各宮廟在台灣面對武漢肺炎時，發揮安定人心的力量，守護台灣、帶給社會安定和希望，是媽祖信仰最可貴的地方，過去台灣遭遇過各種天災疾病的挑戰，但一次次度過難關，媽祖等信仰力量，是對人心重要支持。

蔡總統說，肺炎疫情對台灣帶來影響，民眾難免擔心、恐慌，但有信心台灣一定可以團結通過疫情考驗。

總統指出，1月開始政府就全面做好防疫準備，中央流行疫情指揮中心每天召開記者會報告防疫進度，打開手機的LINE，可以從衛福部疾病管制署建立的疾管家帳號，得到完整的防疫資訊，資訊透明、受到國際肯定。

總統說，這一陣子也陸續視察口罩、酒精、不織布的生產線，在政府統一調度下，防疫物資準備充足，請民眾放心。

總統說，今天行政院通過防疫特別條例草案，政府會跨部會合作，爭取朝野黨團支持，在最短的時間內透過法律與預算將疫情衝擊減到最低。政府民間一條心，相互扶持，台灣一定平安。（編輯：楊凱翔）1090220