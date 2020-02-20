立院21日開議 宣讀參與WHO朝野黨團共同聲明

（中央社記者范正祥台北20日電）立法院新會期21日開議，院會將宣讀朝野黨團共同聲明，呼籲WHO應仔細聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙的制度化方式接納台灣參與WHO的運作。

參與WHO的立法院朝野黨團共同聲明，已經完成協商並經各黨團代表簽字，將於21日院會宣讀。

根據立法院議案關係文書，經協商的朝野黨團共同聲明指出，WHO宗旨在追求全人類的最高健康標準，保障健康權的普世價值，不應該遺漏任何人。WHO作為最重要的國際醫療組織，應堅定捍衛此宗旨，不該因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康的權利，且誤將台灣列為中國大陸疫區的一部分，導致台灣被部分國家實施出入境管制或停航。

共同聲明表示，立法院嚴厲譴責中國大陸阻撓台灣參加WHO及WHA（世界衛生大會），呼籲WHO應更正視其資訊，將台灣排除於中國大陸疫區之外。

共同聲明指出，台灣是國際醫療援助提供者，無論在實現全民健康覆蓋、提供緊急醫療援助、醫療專業衛生人員培訓、國際疫情捐款或醫療防疫專業水準等，台灣的發展經驗卓越且豐富，可成為許多國家寶貴的參考。台灣若納入全球防疫體系，將使更多國家受惠，也能使WHO的防疫努力更具成效。

共同聲明指出，台灣位居全球航道、金融、觀光、商業、貿易等樞紐要地，與全球各地居民交流往來密切，世界各國更該將台灣納在醫療防疫體系內，讓台灣成為共同防疫的一員。

另外，共同聲明也指出，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」全球防疫作戰，在WHO第146屆執行委員會會議期間及前後，台灣於全球防疫上的重要性、必要性及正當性，獲得國際間廣泛肯定及支持。

朝野黨團共同聲明呼籲，WHO應仔細聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙的制度化方式接納台灣參與WHO的運作。

聲明表示，值此全球抗疫的緊急時刻，立法院強烈表達支持政府持續爭取參與WHO；也要求政府積極結合友邦及理念相近國家等友台力量，持續爭取參與WHA，以及完整參與包含防疫在內的WHO其他所有會議、機制及活動，提供專業務實的貢獻。（編輯：蘇志宗）1090220