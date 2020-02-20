吳斯懷質詢惹議 游錫堃籲用專業讓台灣更強大

（中央社記者范正祥台北20日電）國民黨立委吳斯懷書面質詢，質疑總統蔡英文不該挑釁中國，引發外界批評；對此，立法院長游錫堃今天回應媒體詢問時呼籲吳斯懷，用專業讓台灣能夠更強大，強大到中共不敢越雷池一步。

游錫堃指出，台灣面對中共打壓，包括中共軍機三不五時就在台灣這邊繞一繞騷擾，他想建議吳斯懷，如果真的那麼關心台灣，質詢角度應該是想辦法用專業讓台灣能夠更強大；發揮專業建議政府怎麼樣才能加強台灣的安全，確保2300萬人的生活，確保大家能夠平平安安、快快樂樂的過日子。

游錫堃認為，在國家安全方面，國軍出身的吳斯懷，應該有這方面的專業，應該發揮專業保護國家、中華民國台灣的安全。這應是吳斯懷的職責，因為吳斯懷也是民意代表，雖然是不分區，但是政黨票也是人民選出來的，應該要了解台灣的民意，大家都是希望台灣更好。

對於書面質詢內容引發外界批評，吳斯懷今天回應媒體詢問時指出，他的質詢稿，最主要的目的，就是呼籲執政當局蔡總統要「慎戰」。

他表示，是基於「慎戰」的角度呼籲提醒蔡總統，不要輕啟戰端，不要挑釁中國大陸，是在捍衛中華民國，保護台灣2300萬同胞的安全福祉。

面對外界批評，吳斯懷說，「不同政治立場評論我不回應」。

吳斯懷表示，「熱愛中華民國，維護主權獨立。」

另外，對於吳斯懷書面質詢引發外界批評，會不會造成藍營的困擾，國民黨立法院黨團總召林為洲今天接受媒體聯訪時認為，對吳斯懷來講是有所不公，「因為吳斯懷是被用放大鏡檢視，任何一句話都會被非常誇張的檢驗，這不是健康的。」

林為洲說，現在還沒開始正式質詢，吳斯懷也不一定會確定在外交及國防委員會，所以應該要比較公平客觀的來面對每個人的言論。

林為洲指出，兩岸之間目前最重要的應該是防疫。（編輯：林興盟）1090220