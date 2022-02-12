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縣市長選舉提名 朱立倫：下週啟動相關工作

2022/2/12 18:44（2/12 19:16 更新）
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國民黨主席朱立倫（前中）12日在台中被問及有關年底縣市長選舉提名作業期程時表示，這週已經通過提名特別辦法，下週就會啟動相關工作，黨內也會有選舉策略會報，針對各地方分析出因地制宜的情況。中央社記者郝雪卿攝 111年2月12日
國民黨主席朱立倫（前中）12日在台中被問及有關年底縣市長選舉提名作業期程時表示，這週已經通過提名特別辦法，下週就會啟動相關工作，黨內也會有選舉策略會報，針對各地方分析出因地制宜的情況。中央社記者郝雪卿攝 111年2月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）對於年底將登場縣市長選舉的提名作業，中國國民黨主席朱立倫今天表示，這週已通過提名特別辦法，下週就會啟動相關工作，也有選舉策略會報，針對各地分析因地制宜情況。

全國青工會新舊任會長交接典禮下午在台中市烏日區臻愛花園飯店舉行，朱立倫主持印信交接儀式，在會場外接受媒體聯訪時表示，希望能獲得更多青年朋友的認同，國民黨才有希望。

朱立倫指出，希望國民黨能夠深耕青年，讓更多的青年朋友給予認同。國民黨在青年體系裡面，不管學校青年、社會青年、青工體系，都希望能夠獲得更多朋友的認同，國民黨唯有更多青年朋友認同才有希望，也希望青年朋友給國民黨機會，國民黨會努力為台灣找到未來。

被問到有關年底縣市長選舉提名作業期程，朱立倫表示，國民黨這週已經通過提名特別辦法，下週就會啟動相關工作，黨內也會有選舉策略會報，會針對各地方分析出因地制宜的情況。

朱立倫認為，國民黨不同於其他政黨，目前有14個執政縣市，其中有11名現任縣市長競選連任。至於挑戰的有8席，已有一些很優秀的選將表達參選意願，黨內將很快彙整協調，以儘快推出參選人。至於何時能完成提名作業，會尊重選舉委員會跟選舉策略會報的共同決議。（編輯：郭諭儒）1110212

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