無放鬆本錢 陳明通估中國防疫清零到2024

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）國安局長陳明通今天在立院備詢指出，因為中國國產疫苗防護力低，中國沒有像各國一樣放鬆疫情管控的本錢，依照國安局評估，中國面對疫情的「動態清零」模式至少要撐到2024年。

陳明通今天應邀到立院報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」。

民進黨立委蔡適應詢問中國對疫情的動態清零管制影響，陳明通表示，中國因為國產疫苗效果低，「不得不」實施動態清零，要撐到國際疫情趨緩之後，中國面對來自外界的感染威脅才會比較小，因此國安局內部評估，中國防疫的動態清零政策至少要撐到2024年。

陳明通說，一般打過疫苗感染Covid-19多為輕症，但中國疫苗的保護效力低，依據新加坡研究顯示，中國疫苗的保護力只有國際疫苗的1/5，所以中國要是開放日本、韓國或台灣的防疫管控模式，疫情會變得非常可怕，會整天幾百萬例出來，也將衝擊中共政權。

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陳明通表示，中國管控清零一個區域之後，另一個區域又爆發，所以會不斷惡性循環，中國幾乎在每個城市都實施動態清零，沒有辦法與病毒共存，從武漢、山西到上海等地，每次小規模動態清零之後開放，不久又有地方封城，反反覆覆一直在這個模式裡。

不過，儘管中共在上海等地嚴控疫情造成民怨，陳明通表示，中國國家主席習近平目前將軍權掌握牢牢的，中國第二十次全國代表大會預計在10或11月舉行，若沒有其他變數，習近平在二十大將留任，但政治局常委名單應會調整。（編輯：蘇龍麒）1110428