擴大不孕症補助逾10個月 蘇貞昌：已誕生300嬰兒

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（中央社記者賴于榛台北25日電）行政院長蘇貞昌今天透過臉書表示，政府擴大不孕症補助已逾10個月，總計超過3萬8000案審查通過，其中2萬3000多人已獲得補助，共有268對獲得補助的夫妻已成功誕生300名嬰兒，其中有32對是雙胞胎。

蘇貞昌說，政府從去年7月開始，擴大辦理不孕症療程補助，讓更多想生養小孩的父母可以申請到首次最高新台幣10萬元的補助。

他表示，對於受不孕症所苦的夫妻而言，試管嬰兒是一段漫長、艱苦的過程，開銷也很大。政府透過擴大補助，讓一般家庭也能申請，協助更多有意願生養孩子的家庭圓夢。

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衛福部去年推出擴大補助不孕症試管嬰兒，補助資格為不孕夫妻至少一方具中華民國國籍，且妻子年齡未滿45歲者，除低收入戶及中低收入戶每次補助上限維持15萬元，其餘符合資格的民眾，首次申請補助上限10萬元，再次申請補助上限則為6萬元。

至於補助次數，妻子年齡低於40歲的夫妻，每胎補助上限6次；妻子年齡40至45歲的夫妻每胎補助上限3次。（編輯：郭無患）1110525