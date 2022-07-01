全國戶政日頒獎 戶籍員替赴日原住民尋根獲表揚

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）內政部今天舉辦全國戶政日頒獎典禮，104位績優戶政人員、志工獲表揚。其中動人事蹟包括一位新竹縣竹東鎮戶籍員譚舒心，她協助12歲時被日本人收養的原住民尋找在台失聯親人，一圓民眾思鄉尋根之情。

行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇上午都出席「111年全國戶政日慶祝活動」。徐國勇在開場致詞時表示，他先前確診Covid-19，很高興終於出關，他在負壓隔離病房住了9天，人生想法有很大改變。

內政部今年共表揚績優戶政人員72名，績優戶政志工32名，17個績優戶政事戶所，以及6個縣市政府楷模，包括台南市、高雄市、新竹縣、彰化縣、花蓮縣、台東縣等。

績優戶政人員獲獎理由多樣，例如新北市淡水戶所課長簡宏昌精心規劃含有同婚元素背板，提倡婚育性別平等意識獲得肯定。

獲表揚的志工包括彰化縣北斗戶所志工劉秀菊，擔任志工13年的她，雖已高齡80歲仍十分活潑，主動協助洽公民眾填寫表格。另一位高雄市苓雅戶所志工康燕薇服務時數超過3100小時，以戶政專業背景協助民眾獲得肯定。

對於各縣市戶政績優表現，內政部指出，台南市政府推出「戶籍數位化簿冊索引電子檔建置工具」，簡化作業流程，高雄市政府首創「戶政規費收據無紙化」，建置規費收據雲端查詢服務，提升行政效率，彰化縣政府推出「住安心 包健康」與「您打疫苗戶政來幫忙」措施，運用戶役政資訊系統，協助防役包發送、寄送隔離通知單、預約接種等貼心服務。

另有17個績優戶政事務所獲獎，例如台北市萬華區戶所推出「戶政愛無限—電子支付無『限』放大」措施，提供有愛無礙計程車預約服務；台中市東勢戶所推出「東勢好戶動，服務零距梨」行動服務，主動深入偏遠地區提供便捷服務，減輕民眾往返奔波。

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內政部表示，為鼓勵國人婚育，各地方政府推出各項創意措施，其中有新北市、台北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣等12個地方政府，獲得人口政策績效優良機關的殊榮。

總統蔡英文特別以賀電致賀今天的表揚活動，期勉戶政人員持續踐履前瞻卓越宏旨，完善戶政便民措施，提升數位科技應用，落實基本權益保障，攜手為構築安居樂業的美好家園貢獻心力。（編輯：翟思嘉）1110701