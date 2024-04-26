林右昌：內政部投入逾634億 推動民眾所需公共建設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）內政部長林右昌今天說，推動道路品質改善、行人通行環境提升、城鄉風貌及再生水等多項公共建設，至今投入經費累計逾新台幣634億元，在中央及地方的共同努力下，整體達成率近75%。

林右昌透過新聞稿表示，下一階段的重點工作，將著重加速建置人行安全串聯路網系統、強化水資源取得韌性，及邁向2050淨零碳排等。為使計畫與時俱進，國土署持續檢視及蒐集外界意見，讓公共建設能符合民眾及社會需求。

林右昌說，中央去年推動校園周邊暨行車安全道路改善計畫，總預算數41.5億元，已核定418件，截至今年4月止，共有249件進行設計規劃、147件刻正發包施工中、14案已完工。對校園周邊的人本通勤環境，以及串聯便利又安全友善的道路網絡系統，發揮立竿見影的效果。

提升道路品質計畫2.0部分，林右昌指出，截至今年3月底，共完成無障礙空間串聯改善長度610公里、公共通行路障排除完成1771處、孔蓋下地1627座；生活圈道路系統6年（111年到116年）建設計畫正持續執行中，目前已完成嘉義市東義路及盧山橋改建、台南北外環第3期新建工程（西段）等重大工程。

林右昌說，立法院4月16日三讀通過「行人交通安全設施條例」，搭配中央正推動4年400億元「永續提升人行安全計畫」，可加速行人交通安全推動及改善工作的進行，今年將會完成600處易肇事路口改善，提供用路人更友善且安全的通行區域與環境。

林右昌表示，為提供讓孩子快樂遊玩、家長安心的兒童遊戲場環境，行政院去年8月核定「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，匡列10億元經費，協助地方重建、改善及優化周邊無障礙設施，預計今年底可完成300座公園兒童遊戲場環境改善。

林右昌說，攸關城鄉生活環境提升及景觀優化的城鄉風貌營造工作，從110年到115年編列經費已達60億元，協助各縣市辦理公園綠地、公共開放空間、老街及城鄉改造等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林右昌指出，為使民生及產業用水供應穩定，政府在110年啟動公共污水處理廠再生水推動相關計畫，將在全台推動16案再生水建設。目前永康、安平、鳳山及臨海共4座水資源回收中心已在運作中，每日可供應12.35萬噸再生水。

林右昌說，期望到115年時，全台每日再生水供應量可達28萬餘噸，並預計在120年完成所有建設後，讓整體供應量可提升到62.81萬噸，同時結合再生水多元再利用計畫讓運用範圍，從高科技產業用水擴大至其它產業，逐步增加水資源取得韌性及循環效益。（編輯：張均懋）1130426