更多編輯台推薦新聞：
影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人
運動

影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

英國建燃氣電廠 先敲定碳捕捉設施合約

2024/3/16 16:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）隨著價值40億英鎊（約新台幣1610億元）的各項工程合約簽訂，英國興建具碳捕捉技術的燃氣電廠計畫今天邁出關鍵一步。

法新社報導，這項由英國石油公司（BP）、法國道達爾能源（TotalEnergies）和挪威國營油、氣公司Equinor共同主導的合資案，是英國政府在2050年底前實現淨零碳經濟的一環。

將於英格蘭北部興建的相關設施，會由淨零提賽德能源（Net Zero Teesside Power, NZT）和北方長期電力夥伴聯盟（Northern Endurance Partnership, NEP）開發，具體時程尚待公布。

雙方今天表示，他們已「選定總價約40億英鎊的工程、採購和施工契約承包商」。

這項計畫每年將捕捉高達200萬噸二氧化碳，然後將其運輸至北海並安全地儲存在海底。

取得合約的企業包括能源巨擘殼牌集團（Shell）、基礎建設專家保富集團（Balfour Beatty）和石油工程服務公司德希尼布FMC（TechnipFMC）。

NZT總經理韓特（Ian Hunter）說：「選擇承包商是NZT向前邁出的重要一步。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）內閣本週承諾蓋新的燃氣發電廠，以提高能源安全。

與此同時，英國正用核能、太陽能和風力等低碳能源作為策略，應對國內高昂的天然氣、電費。天然氣費用在主要生產國俄羅斯2022年初全面入侵烏克蘭後飆升。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130316

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209