殼牌石油放緩減排步調 引起環保人士反彈

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國能源巨擘殼牌公司（Shell）近日宣布放緩減碳排放關鍵目標，雖仍維持2050年底前達成淨零排放承諾，但中間一些減排期程延宕仍引起氣候人士憤怒。

法新社報導，殼牌正大力投資再生能源，它在與年度報告一同發布的能源轉型最新進展中透露相關消息。

殼牌表示，已淡化包括「碳強度」（淨碳足跡）在內的氣候目標。碳強度是殼牌售出每單位能源所產生排放量的衡量標準。

集團表示，新目標是到2030年底前，碳強度將相比2016年水準削減15%至20%，較先前所訂的20%有所放寬。

路透社指出，以強度而非絕對數值來衡量燃燒化石燃料產生的碳排，意味業者可技術性透過碳抵換或是化石燃料內添加再生或生質能源等方式，變相讓化石燃料產出與總體排放增加。

同時也是全球最大液化天然氣商的殼牌公司表示，他們相信天然氣與將在能源轉型扮關鍵角色，因碳排汙染相較燃煤更少。

殼牌也預期他們的電力販售將低於原先預期。殼牌放慢減排步伐，理由預期市場對天然氣需求強勁及能源轉型的不確定性。

殼牌執行長薩萬（Wael Sawan）報告最新進展時說：「今天，世界必須滿足不斷增長的能源需求，同時應對氣候變遷的急迫挑戰。」

殼牌證實將到2025年底前投資100億至150億美元於低碳能源，並稱由於「能源轉型速度的不確定性」，將放棄在2035年底前將碳強度削減45%的計畫，不過仍會維持2050年時達標淨零排放。

環保人士抨擊殼牌的新立場，認為背離2015年「巴黎氣候協定」（Paris climate accord）；巴黎協定的目標是讓本世紀結束前的氣溫增幅，相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內。

集結綠色投資者的環保倡議團體Follow This稱殼牌在氣候目標上「走回頭」，還說殼牌在賭「巴黎氣候協定將失敗」。

Follow This警告，殼牌是「希望盡可能長時間留在化石燃料領域」，如此不僅會加劇氣候危機，從而危及全球經濟，也會危及自身的未來，損人不利己。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130318