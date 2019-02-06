這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
慶祝臉書滿15歲 紐時惡搞影片酸祖克柏
科技

慶祝臉書滿15歲 紐時惡搞影片酸祖克柏

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

從32萬幅作品脫穎而出 2台灣攝影師角逐索尼世界攝影大獎
國際

從32萬幅作品脫穎而出 2台灣攝影師角逐索尼世界攝影大獎

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
過年在家摺紙趣 開運祈福招桃花
訊息平台
首頁 / 地方

韓國瑜春節出國度假惹議 李四川：距離不是問題

最新更新：2019/02/06 12:21

（中央社記者王淑芬高雄6日電）高雄市長韓國瑜上任後行程滿檔，不過過年偕家人出國度假遭網友酸爆，高市府副市長李四川今天緩頰說「距離不是問題」，盼政治人物都能好好休息，他說官員有輪值坐鎮應變。

韓國瑜就任市長後馬不停蹄，他稍早對媒體表示過年要練「龜息大法」，好好休息，不過事後證實他是偕家人出國到峇里島度假。韓國瑜要到2月9日才有公開行程。

韓國瑜利用春節出國度假的消息在網路被熱議，前高市府行政暨國際處長陳瓊華在臉書貼文分享曾多次建議前市長陳菊在春節期間出國度假，最後都因陳菊放不下公務作罷。她說2016年總算安排陳菊去澳洲放假，豈料飛機才到布里斯本就接到美濃地震造成台南嚴重的災情，陳菊立即返國。

陳瓊華的貼文說，韓國瑜剛接任市長對高雄不熟、對市政更不熟，邀人到高雄旅遊，自己卻落跑，加上高雄還出現第一例本土登革熱，新手市長遠走海外練龜息大法，質疑是「藝高人膽大」還是「空嘴薄舌」。

李四川今天在官邸前受訪做回應，他說，兩位副市長及秘書長楊明州輪值留守高雄，如果有大事也會和市長保持聯繫。李四川說，台灣政治人物可憐，只有出國才能休息；否則人在國內一定會被邀外出發紅包或拜年，無法好好休息。

外界對韓國瑜的批評指教，李四川表示尊重，他還鼓勵政治人物抽空出國或利用年假好好陪家人；他說「距離不是問題，心有沒有在高雄或地方執政上才重要」。（編輯：陳俊碩）1080206

地機族