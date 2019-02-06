韓國瑜春節出國度假惹議 李四川：距離不是問題

（中央社記者王淑芬高雄6日電）高雄市長韓國瑜上任後行程滿檔，不過過年偕家人出國度假遭網友酸爆，高市府副市長李四川今天緩頰說「距離不是問題」，盼政治人物都能好好休息，他說官員有輪值坐鎮應變。

韓國瑜就任市長後馬不停蹄，他稍早對媒體表示過年要練「龜息大法」，好好休息，不過事後證實他是偕家人出國到峇里島度假。韓國瑜要到2月9日才有公開行程。

韓國瑜利用春節出國度假的消息在網路被熱議，前高市府行政暨國際處長陳瓊華在臉書貼文分享曾多次建議前市長陳菊在春節期間出國度假，最後都因陳菊放不下公務作罷。她說2016年總算安排陳菊去澳洲放假，豈料飛機才到布里斯本就接到美濃地震造成台南嚴重的災情，陳菊立即返國。

陳瓊華的貼文說，韓國瑜剛接任市長對高雄不熟、對市政更不熟，邀人到高雄旅遊，自己卻落跑，加上高雄還出現第一例本土登革熱，新手市長遠走海外練龜息大法，質疑是「藝高人膽大」還是「空嘴薄舌」。

李四川今天在官邸前受訪做回應，他說，兩位副市長及秘書長楊明州輪值留守高雄，如果有大事也會和市長保持聯繫。李四川說，台灣政治人物可憐，只有出國才能休息；否則人在國內一定會被邀外出發紅包或拜年，無法好好休息。

外界對韓國瑜的批評指教，李四川表示尊重，他還鼓勵政治人物抽空出國或利用年假好好陪家人；他說「距離不是問題，心有沒有在高雄或地方執政上才重要」。（編輯：陳俊碩）1080206