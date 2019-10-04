104歲人瑞盧林金 身體硬朗耙沙土當志工

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）104歲嘉義縣人瑞盧林金，今天在兒子盧照雄陪同下，領取重陽節禮金。盧照雄說，母親擔任嘉邑行善團志工50多年，至今仍可到工地耙沙土，協助造橋。

民雄鄉公所慶祝重陽節，發重陽禮金，邀請人瑞盧林金出席，今天上午盧林金自己走進民雄鄉文隆村活動中心，接受鄉親的祝賀。嘉邑行善團理事長蔡萬華，在現場展示日前盧林金當志工耙沙土的照片，證明她104歲了，還能當志工。

盧照雄說，母親個性開朗，除了重聽外，身子還算硬朗，仍可以下田種菜、洗菜，上禮拜帶著母親一起到太保當志工，協助行善團造橋，她耙了六畚箕的沙土。母親長壽的原因，就是一直在活動，生活簡單、熱心助人。

今天盧林金看到很多人來關心她，一直用大拇指比讚，嘉義縣長翁章梁幫她掛上總統府送的金鎖片，祝她「呷百五」（活到150歲），盧林金則握著翁章梁的手，大聲說「祝你呷百二」（活到120歲）。（編輯：謝雅竹）1081004

嘉邑行善團理事長蔡萬華（前左）、嘉義縣長翁章梁（前右）展示人瑞盧林金（前中）日前到嘉義縣太保市當志工耙沙土的照片，證明她104歲了，還能當志工。中央社記者蔡智明攝 108年10月4日

104歲嘉義縣人瑞盧林金（左2）4日領取重陽節禮金，握著嘉義縣長翁章梁（右2）的手大聲地說「祝你呷百二」（活到120歲）。中央社記者蔡智明攝 108年10月4日