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武漢肺炎增2死 北部醫院群聚個案與遊西班牙男
首頁 / 地方

疫情升溫嘉南鬧血荒 台南捐血中心籲挽袖行善

最新更新：2020/03/30 14:14

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）武漢肺炎疫情升溫，捐血活動紛紛暫停，台南捐血中心捐血量萎縮逾2成，因此，台南捐血中心清明連假與嘉義業者辦理捐血活動，民眾捐血就送餐券及防疫物品，盼大家捐血救人。

台南捐血中心護理師駱宛儀今天表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，企業捐血活動紛紛暫停，捐血民眾也大幅減少，尤其是台南或嘉義市有傳出確診病例時，捐血量減少特別明顯。

駱宛儀指出，台南捐血中心負責嘉南地區的醫療用血，目前台南捐血中心每天需要800至1000袋的血液需求來供應給各大醫院，但受到疫情影響，捐血量萎縮逾2成。

駱宛儀說，嘉義市新民路一家餐廳業者陳昱銘獲悉捐血中心募血窘境，特別與中心合作於4月2日及3日兩天在店門口辦理捐血活動。

陳昱銘表示，只要到場捐血的民眾，都可以進入店內用餐，把元氣、營養補回來，或當場致贈1張餐券，來感謝民眾捐血救人；另外現場也會贈送由嘉義縣議員黃榮俊議供的二氧化氯乾洗手液防疫物品。

駱宛儀指出，捐血中心加強防疫工作，包括提高消毒次數、工作人員採血服務全程配戴口罩，而捐血人進入捐血作業場所前，也需量耳溫及乾洗手才能捐血，同時會查詢捐血人的旅遊史，出境回國需間隔28天才能捐血。捐血人排隊建議間隔1公尺，填表區、等候區、休息區會保持距離避免緊鄰。（編輯：卞金峰）1090330

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