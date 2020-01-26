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廣東汕頭市午夜後封城防武漢肺炎 湖北以外首例
首頁 / 國際

馬來西亞第4起武漢肺炎病例 仍為中國遊客

最新更新：2020/01/26 11:38

（中央社記者郭朝河吉隆坡26日專電）馬來西亞衛生部發布聲明證實，昨晚出現第4個「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）確診病例，同樣是中國籍遊客，但與之前的3起武漢肺炎病例無關。

聲明表示，最新一名確診患者是40歲的武漢男子，他22日與妻兒搭乘巴士從新加坡入境柔佛新山，23日發燒，24日在當地的私人醫院治療，之後轉往大型醫院進一步治療，而樣本也送到國家醫藥研究機構（IMR）化驗，昨天衛生部危機防範和應對中心（CPRC）接獲報告，證實患者新型冠狀病毒檢驗結果為陽性。

聲明表示，患者已隔離，雖然仍在發燒和咳嗽，但情況穩定。包含妻兒在內的其他17名乘客做了健康檢查，目前沒人有發燒或感染症狀，但衛生部仍將所有人暫時隔離觀察，直到檢驗結果安全。

馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）昨天證實，柔佛州出現3起2019新型冠狀病毒病例，與新加坡首起確診病例一樣，3名病患都來自中國湖北省武漢，且3名病患與新加坡的66歲病患為親屬關係，分別是病患妻子，和2歲及11歲的孫子，3人都在醫院隔離治療中。（編輯：郭中翰）1090126

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