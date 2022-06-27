響應同志驕傲月 舊金山影展、大遊行台灣不缺席

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（中央社台北27日電）6月是全球同志驕傲月（Pride Month），為彰顯台灣在亞洲維護同志人權的領先地位，文化部駐洛杉磯台灣書院串聯參加舊金山同志影展、Google驕傲月活動、同志大遊行以及西雅圖國際影展，讓台灣的人權價值與國際主流社會同步。

全球最大的同志影展Frameline舊金山國際同志影展（Frameline San Francisco International LGBTQ+ Film Festival）6月21日晚間於歷史悠久的卡斯楚戲院（Castro Theatre）放映台灣影片「金錢男孩」，並與文化部駐洛杉磯台灣書院合作，邀請導演C.B. Yi出席映後座談，與觀眾分享同志性工作者為他人犧牲自我的劇情布局、影片運鏡與畫面安排的深度用意，引發現場觀眾熱烈迴響，踴躍提問。

為延續台灣同志友善文化，文化部駐洛杉磯台灣書院特與總部位於舊金山灣區的Google合作，邀請C.B. Yi於6月23日前往Google總部，出席Google Pride Month LGBTQ座談，與包含YouTube導演等Google業界人士共同分享「愛 x 接納」（Love & Acceptance）的經驗與心路歷程。

除現場觀眾外，全球Google人士透過線上連線共同參與座談，分享交流親身故事，活動搭配於6月26日舉辦的舊金山同志大遊行（SF Pride Parade），展現台灣擁護多元，響應全球同志人權。

文化部駐洛杉磯台灣書院表示，同志驕傲月所傳達尊嚴與平等的精神是普世價值，金錢男孩與Google活動所貫穿的是期待所有人能對自我肯定，進而關懷周遭的人事物，與驕傲月的意旨吻合，尤其此次能與Google這樣重視ESG（環境、社會、公司治理）企業責任的夥伴合作，更深切體會到美國大型企業將人權理念落實到公司治理的可貴。

文化部駐洛杉磯台灣書院並與西雅圖國際影展合作，將於6月29日於SIFF Cinema Uptown舉辦Pride Month Special Screening at SIFF，放映「金錢男孩」及邀請導演C.B.Yi進行映後座談，為西雅圖觀眾呈現台灣影視作品的多元面貌。

更多活動報名資訊，請詳https://www.siff.net/siff-cinema/in-theaters/pride-month-special-moneyboys。（編輯：周永捷）1110627