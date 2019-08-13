疑女騎士涉水滑倒失蹤 高市警消沿路搜救[影]

高雄市13日清晨一場大雷雨造成不少地積水，民眾通報有看到一名女騎士摔落至水深及膝的潭底里崑山西巷，轄區岡山警分局表示持續搜救中，並根據機車車牌資料追查。（高市議員高閔琳提供）中央社記者陳朝福傳真 108年8月13日

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄13日電）高雄市岡山清晨大雷雨造成淹水，民眾通報有看到一名女騎士疑涉水摔落到水深及膝的潭底里崑山西巷。警消查出車主是36歲林女，已沿每天上班路線擴大搜尋。

高雄市政府消防局已與轄區岡山警分局嘉興派出所分別派人抵現場，現場設立搜救指揮中心，依車號通報家屬到場，警消沿著發現掉落溝渠的銀紅色機車地點一路往下搜尋，目前找到鞋子和安全帽。

警方查出機車車主為36歲的林女，家屬說法，女騎士每天都是經由這處道路上班。警消已沿線擴大搜尋，民進黨市議員高閔琳也趕抵事故現場協助。

高雄市警消上午7時多獲報，指岡山區崑山西巷高速公路下方的水溝內發現一部機車，卻沒看到騎士，現場初步排除車禍事故，懷疑女騎士落水遭沖走。據了解，當地路段進行岡山區潭底區域淹水改善計畫工程，今晨大雨造成路面坑洞積淹水深度及膝。

今晨暴雨狂炸北高雄，依中央氣象站雨量統計資料顯示，岡山區清晨5時至6時，瞬間時降雨累積突破80毫米，路面有積淹水情形。（編輯：孫承武）1080813