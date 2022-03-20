誆騙可辦蔡依林演唱會 警逮竹聯幫5嫌

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）遭通緝而藏躲對岸的竹聯幫47歲陳姓男子，謊稱可協助取得歌手蔡依林演唱會主辦權，夥同在台共犯詐騙被害人，得手約新台幣770萬元後斷聯，北市警獲報循線逮5嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前接獲被害人跨海報案，稱其在中國大陸認識陳姓男子，對方謊稱認識台灣某娛樂公司主管，可藉此協助取得蔡依林在中國杭州及海口等站演唱會主辦權，雙方簽約、交付訂金人民幣175萬元（約新台幣770萬元）後，陳男便失聯。

經警方調查了解，涉案47歲陳男為國內竹聯幫愛堂成員，因案遭通緝而躲藏於對岸，他看準被害人於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間無法即時返台確認合作事宜真偽，便先行以上述話術詐騙被害人，再指使在台周姓共犯冒充娛樂公司主管和被害人通訊，假意商討演唱會細節以取信、行騙。

經分析發現，陳男逃亡對岸期間，仍指揮兩岸同夥犯案，其犯罪手法縝密且組織分工明確，應為組織性犯罪，隨即報請新竹地檢署指揮偵辦。

經警方長期偵蒐並掌握涉案人身分和行蹤後，分別於去年11月和今年1月發動2次搜索行動，除將因案返台入監的陳男檢肅到案外，另查獲假冒娛樂公司的共犯周嫌、人頭卡商葉嫌等人。

全案依涉違反組織犯罪防制條例、詐欺、偽造文書及洗錢防制等罪移請新竹地檢署續行偵辦。（編輯：方沛清）1110320