女記者偷吃男攝影搭檔 元配主播提告獲判賠30萬

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（中央社記者高華謙新北4日電）張姓女記者與已婚的攝影搭檔發展出婚外情，男攝影的元配女主播憤而提告，新北地院法官認定張姓女記者與男攝影發生過3次性行為，張姓女記者須賠償30萬元，可上訴。

新北地方法院判決書指出，女主播主張，張姓女記者明知自己的丈夫已婚，還互傳曖昧訊息，甚至發生性行為，因此求償新台幣80萬元。

這名男攝影記者在審訊時說，與張姓女記者發生過3次性行為。

張姓女記者則反駁，她與攝影記者有1年多的同事情誼，攝影記者與女主播婚姻生活不如意時，有時會找她訴苦；至於閒聊時說到「想你」等是開玩笑，不能以此認定有婚外情存在。

張姓女記者說，男攝影記者與女主播是夫妻，如果男子不順應女主播的意思誣陷自己，將難以維繫婚姻，因此男子說詞不得任意憑採，應有其他事證佐證。

法官認為，現實狀況中，妨害婚姻行為多半隱密，通常只有外遇當事人最清楚，且依社會常情，有配偶的人如果與他人發生性行為，將遭受社會負面評價，法律上也須承受責任，攝影記者沒有作出不實指證的理由。

法官認為，張姓女記者行為已逾越一般男女正常社交分際，考量雙方經濟能力等，判張姓女記者須賠償30萬元。（編輯：李錫璋）1120104