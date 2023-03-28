全面配置12導程心電圖機 北市消2個月救18人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）急性心肌梗塞常瞬間奪走人命，台北市消防局今天表示，為促進早期診斷心肌梗塞並提升血管再灌流機會，45個消防分隊都配置12導程心電圖傳輸設備，2個月已成功挽救18人。

消防局今天發布新聞稿表示，衛生福利部統計國人十大死因資料顯示，心臟疾病一直為第二大死因，其中心肌梗塞更是造成猝死的主因。

為能及早發現並通報醫院預作準備，消防局說，早於7年前就已和具24小時心導管急救處置能力的責任醫院合作，目的是針對疑似心肌梗塞的患者在到院前就進行12導程心電圖監測，並將結果同步傳送至醫院，使監控無縫接軌，供醫院端心導管小組運用。

消防局還指出，去年9月起也全面於北市所有45個消防分隊配置12導程心電圖傳輸設備，促進早期診斷心肌梗塞並提升血管再灌流機會。

根據消防局統計資料顯示，今年1至2月期間已成功傳輸12導程心電圖案共534件。

其中，於到院前由救護技術員研判為疑似「ST 上升型急性心肌梗塞」並立即通報醫院合計93件，而醫院端確診為心肌梗塞且成功打通血管為18件，成功挽回人命，也代表18個家庭得以完整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局呼籲，民眾若突然感覺胸痛（悶）、呼吸困難、冒冷汗及噁心嘔吐等症狀時，就有可能是心肌梗塞，為冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷及壞死，嚴重時恐造成病人到院前心肺功能停止。依目前治療指引，從病人抵達醫院急診起至打通血管為止，建議需在90分鐘內完成，若發生上述症候應立即通報119儘速送醫，避免錯失搶救時機。

同時，也請民眾尊重救護人員專業建議，救護車會將病人護送至最適當的醫療機構，請勿指定送往特定醫院。（編輯：蕭博文）1120328