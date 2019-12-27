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陳少曼終圓夢 馬術可望添一張東京奧運門票

最新更新：2019/12/28 07:38
過去3屆奧運，台灣馬術好手陳少曼始終只差臨門一腳，目前她在馬術個人障礙奧運積分高居亞洲區第一，預計可取得2020東京奧運入場券。（圖取自陳少曼臉書facebook.com/jaschen615）
過去3屆奧運，台灣馬術好手陳少曼始終只差臨門一腳，目前她在馬術個人障礙奧運積分高居亞洲區第一，預計可取得2020東京奧運入場券。（圖取自陳少曼臉書facebook.com/jaschen615）

（中央社記者龍柏安台北27日電）過去3屆奧運，台灣馬術好手陳少曼始終只差臨門一腳，今年在年底封關前，她可望圓夢，目前她在馬術個人障礙奧運積分高居亞洲區第一，預計可替台灣再添一張奧運門票。

台灣馬術好手陳少曼目前在馬術個人障礙奧運積分高居亞洲區第一，預計可替台灣再添一張奧運門票。（圖取自中華民國馬術協會臉書facebook.com）
台灣馬術好手陳少曼目前在馬術個人障礙奧運積分高居亞洲區第一，預計可替台灣再添一張奧運門票。（圖取自中華民國馬術協會臉書facebook.com）

2006杜哈亞運馬術銀牌得主陳少曼，日前在沙烏地阿拉伯首都利雅德的奧運積分賽中拿下季軍，奧運積分取得大幅度領先優勢，幾可提前篤定取得奧運入場券。

由於奧運積分將至今年12月31日截止，因此中華馬術協會表示，一切以總會公告為準。

今年8月馬術奧運資格賽在荷蘭舉行，中華隊最終名列第4，未能取得團隊奧運門票，所幸陳少曼沒有氣餒，靠著在個人障礙賽努力累積積分，總算讓她如願搭上奧運列車。

目前包括陳少曼在內，台灣共有23人次取得奧運參賽門票，包括射箭6人、體操5人、射擊5人、桌球（混雙）2人、游泳2人，自行車與田徑、馬術則都各有1人。（編輯：陳俊碩）1081227

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