立院朝野協商 紓困特別預算13日完成三讀

（中央社記者范正祥、王揚宇台北2日電）立法院朝野黨團協商今天達成共識，邀請行政院長蘇貞昌3日報告防疫紓困特別預算案並備質詢；各黨團也同意特別預算案於委員會審查完竣後，於3月13日院會進行處理完成三讀程序。

立法院長游錫堃下午召集黨團協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」相關事宜。

朝野黨團協商過程中，率先發言的民進黨立法院黨團總召柯建銘提出建議，3日邀請蘇貞昌報告特別預算案編製經過並備質詢；備詢之後，「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」付委，交6個委員會聯席審查，4日和5日開始審查先處理到詢答結束、9日處理預算，10日程序委員會排議程，於13日院會處理特別預算案。

對於柯建銘代表民進黨團所提建議，包括國民黨團在內的在野黨團都不反對，也希望能夠在達成共識的情況下，盡快完成防疫紓困特別預算案的三讀程序。

不過，國民黨立法院黨團總召林為洲也提建議，希望在過程中舉辦一至兩場公聽會，主要針對紓困振興的部分。對此，台灣民眾黨團和時代力量黨團也不反對。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、國民黨團書記長蔣萬安、民眾黨團幹事長高虹安等人也相繼提出相關建議，包括希望預算案報告內容能更詳細，委員會審查過程中希望相關首長能夠列席備詢，以及期盼可以給予在野黨多一些的質詢時間。

柯建銘表示，要不要開公聽會是委員會決定，根據立法院職權行使法規定，必須要5天前發出開會通知等資料給出席人員，時間上根本來不及，加上委員會相關排程，以及必須預留時間11日和12日游錫堃主持朝野協商，實在沒有時間舉辦公聽會，公聽會不是立法院審查法案和預算案的必然程序。

朝野黨團協商過程中，林為洲表示，期待13日完成特別預算案三讀。但他也質疑，朝野協商寫明13日院會進行處理完成三讀程序，這樣會不會侵犯委員會的職權？

對此，柯建銘說，這事情沒有什麼好爭，寫日期才會安定民心，立法院展示民意。

最後，游錫堃宣讀協商結論，3日邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢；質詢人數由民進黨團推派6人、國民黨團推派6人、民眾黨團及時代力量黨團各推派2人進行；特別預算案於委員會審查完竣後，各黨團同意於13日院會進行處理完成三讀程序，各黨團同意不提出復議，當日不進行施政質詢。（編輯：蘇志宗）1090302