武漢肺炎陰影籠罩 美股連2黑道瓊再挫973點

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）美股第2季出師不利，道瓊指數今天重挫973點，延續上季大跌23%的頹勢。武漢肺炎疫情惡化，美國總統川普警告未來兩週將很難熬，投資人更加擔憂經濟長時間停擺的衝擊。

白宮防疫專家估計，即使持續推行保持社交距離的防疫方針，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）仍可能在美國奪走10萬到24萬條人命。川普昨天在白宮呼籲民眾為即將到來的艱苦日子做好準備，「我們將經歷非常艱難的兩週」。

美股今天開低走低，道瓊工業指數午盤一度跌逾1130點，終場重挫973.65點，跌幅4.44%，收在20943.51點。標準普爾500指數下跌114.09點，跌幅4.41%，收在2470.5點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫339.52點，跌幅4.41%，收在7360.58點。

標普500指數11大類股全面收黑，向來抗跌的地產與公用事業股跌幅都達6.1%，表現最糟；金融股跌幅接近6%，科技、材料、工業與能源股跌幅都超過4%。

波音（Boeing）股價大跌12.4%，表現在道瓊指數30檔成分股中墊底。投資人原本預期營運陷入困境的波音會獲政府紓困，刺激波音股價在4天內狂漲90%，但美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上週說波音尚未求援，近4個交易日波音股價跌逾27%。

金融股受市場利率降低壓縮利潤拖累，表現持續低迷。花旗集團（Citigroup）股價大跌8.6%，美國銀行（BofA）、摩根大通（JPMorgan Chase）與高盛集團（Goldman Sachs）跌幅都超過6%。

指標科技股也一片慘綠。蘋果公司（Apple）股價重挫5.3%，再度面臨市值1兆美元保衛戰。Google母公司Alphabet股價下挫5.2%，臉書（Facebook）與微軟（Microsoft）跌幅分別達4.3%、3.6%。

費城半導體指數大跌5.49%，30檔成分股全面收黑。輝達（NVIDIA）與美光科技（Micron Technology）股價分別重挫7.8%、5.2%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.7%。

個人電腦及列印機大廠惠普（HP）股價崩跌14.5%。受疫情衝擊股市影響，影印機廠商全錄（Xerox）昨天宣布放棄敵意收購惠普，結束5個月來試圖「蛇吞象」的大膽計畫。全錄股價今天重挫7.1%。

隨著歐美地區疫情惡化，美股2月攻上歷史高點後迅速回檔，長達11年的史上最長多頭行情告終。道瓊指數昨天下挫410點，今年首季大跌23.2%，創1987年以來最糟單季表現；標普500指數季線重挫20%，為2008年以來最大單季跌幅。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球超過92萬人感染武漢肺炎，美國確診已突破20萬例。全美多地為防疫要求多數民眾待在家，經濟大規模停擺，數百萬人丟掉飯碗，金融市場陷入史上罕見的劇烈震盪。

美國國會已通過3套支撐經濟的重大法案，包括川普上週簽署生效的2兆美元振興計畫。聯邦準備理事會（Fed）也將基準利率降至趨近於零，並重啟資產收購計畫，期望減輕疫情對經濟的衝擊。

供應管理協會（ISM）今天公布，美國3月製造業指數從2月的50.1降至49.1，製造業景氣陷入收縮，但數值高於市場預期的45左右。

ADP研究所（ADP Research Institute）與穆迪分析公司（Moody's Analytics）數據顯示，截至3月12日，美國民間就業人口月減2.7萬人。這份數據未涵蓋疫情衝擊就業市場最嚴重的時期。美國勞工部上週公布，截至3月21日當週，全美328萬人初次申請失業給付，寫下近代最糟紀錄。（編輯：楊昭彥）1090402