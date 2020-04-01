中經院點出疫情蔓延3省思 去全球化是第一堂課

（中央社記者潘姿羽台北1日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，國際機構也紛紛下修全球經濟成長率預測值，中經院副院長王健全指出，這場疫情帶出去全球化、去實體化以及去官僚化等3大議題值得省思，也警醒各國政府應盡快做出改變。

中華經濟研究院今天舉行記者會，王健全談到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，他認為，全球學到的第一堂課是正視「去全球化」問題；產業基於成本考量，全球分工已成常態，如今疫情引發斷鏈危機，迫使產業重新進行風險評估、調整供應鏈，可能會選擇更貼近市場的做法。

過去口罩、防護衣多採進口，這樣的選擇在全球化時代看似理所當然，不過王健全指出，疫情爆發之後，口罩、防護衣等防疫物資的重要性大大被凸顯，政府也開始思考安全存量的必要性。

至於「去實體化」，王健全說明，由於2019冠狀病毒疾病傳染性高，政府呼籲減少集會、群聚，近期遠距醫療、遠距教學、視訊會議等做法加速實施，大大推進數位轉型的腳步；他也建議，政府應將數位轉型導入紓困機制，協助企業向前邁進。

第三項議題為「去官僚化」，王健全表示，中國國家主席習近平、日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅、美國總統川普都曾因疫情快速爆發，引發不滿聲浪，認為承平時期過太久，「螺絲鬆了」。

王健全指出，2019冠狀病毒疾病儼然成為各國領導人眼前最大挑戰，除了擺脫官僚主義，如何做好國家治理也是現階段的棘手難題。

回到台灣現況，王健全表示，台灣在防疫上半場有漂亮表現，但紓困、振興等下半場也要做好才算完整，期望政府在補助方面可以料敵從寬，運用多元化的政策工具，除了貨幣政策、財政政策，將來疫情淡化後，甚至加班、外勞等勞工政策也可以適度鬆綁，讓經濟迅速回到正軌。（編輯：楊玫寧）1090401