上海鋼琴家接力演奏明天會更好 盼音樂撫慰人心

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）上海封城快要1個月，不少人受困在狹小的空間，盼望解封日早日到來。一群上海音樂人發起線上演奏台灣公益歌曲「明天會更好」，藉由音樂的力量撫慰上海人不安的心。

根據澎湃新聞、上觀新聞報導，這項線上演奏活動由出生上海的鋼琴家馮頁、上海音樂學院附中鋼琴科教授唐瑾、上海愛樂樂團駐團鋼琴家李小倩、上海師範大學特聘教授王魯等人共同發起。

據報導，這場線上合奏會由40位音樂人接力完成，當中有上海知名的鋼琴家、鋼琴教授，也有少年新秀、音樂媒體人。一名參與者在報導中提到，「希望通過音樂，傳遞愛，傳遞溫暖，傳遞正能量，讓大家對上海的明天有一個美好的祝福和盼望。」

報導指出，這些參與演奏的音樂人，是藉由王魯創辦的音樂愛好者社群串聯，在消息發布不久後報名就額滿，並於3天內完成了素材收集、剪輯製作。

由於所有人都是在家中完成影片錄製，因此影片中的演奏者樣貌各有不同，有人穿著家居服彈琴、有人帶著貓彈琴，有人抱著狗彈琴，還有人讓孩子站在一旁跟著唱。此外，演奏工具也各有不同，有些人是立式琴，有些人是三角琴，還有人是電子琴，甚至還有玩具鋼琴。

一名參與演出的鋼琴家說，「琴不一樣，大家彈出來的音色也不一樣，可能聽上去沒那麼完美，但正因如此，更有一種居家的真實感。」

報導引述李小倩表示，選擇「明天會更好」的原因，是希望能引起大家的共鳴，「希望能通過此刻的琴聲送出一點愛和光，讓聽到的人在這一刻得到一點撫慰，這也許更接近音樂的真諦。」

「明天會更好」於1985年推出，共有超過60位台灣歌手獻聲。後來在不同場合與事件中也曾被多次翻唱，被視為台灣華語流行樂壇史上極為成功的公益單曲之一。

除了群星演唱的「明天會更好」之外，歌手周杰倫於2006年發行的歌曲「本草綱目」在近期同樣成為上海人熱唱的曲目，幕後推手是目前定居上海的男星劉耕宏。

近日劉耕宏在微博上分享自編的一套健身操，音樂選用「本草綱目」，由於動作簡單而且教學方式活潑，不但使這套健身操大受歡迎，「本草綱目」也再次成為討論焦點。（編輯：呂佳蓉）1110420