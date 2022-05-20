王駿小說「1951全面追緝」 揭毛邦初軍購密帳內幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

1950年美國「紐約時報」、「華盛頓郵報」接二連三刊登國民政府軍購內幕，指時任參謀總長兼空軍司令的周至柔經手的軍購項目低價高報，並匿藏鉅額外匯，報料者正是「強人總統」元配毛福梅娘家的姪子毛邦初。資深媒體人王駿（圖）耗費多時調查此案，寫成長篇小說「1951全面追緝」，近期出版。（鏡文學提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年5月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北20日電）上個世紀50年代，台灣在風雨飄搖中度過，駐美高官毛邦初卻在美國添亂，抖出軍購密帳，引起國內政壇大地震，這段轟動一時的「毛邦初案」，由資深媒體人王駿耗費多時調查，寫成長篇小說「1951全面追緝」，近期出版。

王駿接受中央社記者電話採訪時表示，他當年擔任財經記者，由時任總統府資政的俞國華口中得知此事，後來又根據「顧維鈞回憶錄」找到更詳盡資料，加上自行在美國參議院網站挖出相關證詞，才勾勒出這段弊案的來龍去脈。

小說開宗明義第一篇就寫道，1950年美國「紐約時報」、「華盛頓郵報」接二連三刊登國民政府軍購內幕，指時任參謀總長兼空軍司令的周至柔經手的軍購項目低價高報，並匿藏鉅額外匯，爆料者正是「強人總統」元配毛福梅娘家的姪子毛邦初。

書中提及，毛邦初以空軍副總司令職銜駐派華府，擔任空軍駐美辦事處主任，因不滿高層調升周至柔，頭銜比毛還高，才會在美國造反；但毛邦初自己卻也有一本爛帳，金額同樣是天文數字，國民政府不惜越洋打官司，也要追回毛邦初手中屬於國家的錢，後來毛官司打輸，只好捲款逃往墨西哥。

王駿表示，他大學雖然學商，但一直對歷史有興趣，尤其是中國近代史，後來從俞國華處得知「毛邦初案」，心中卻有許多疑點未能澄清，直到「傳記文學」雜誌連載「顧維鈞回憶錄」，才見到一絲曙光。

王駿說，「毛邦初案」發生時，顧維鈞剛好擔任駐美大使，顧維鈞有寫日記的習慣，而且對於重大事件都習慣留副本，「顧維鈞回憶錄」有一章專寫「毛邦初案」，內容鉅細靡遺，但回憶錄全由英文書寫，只有中國大陸的中華書局出版中譯本，全套13冊，「我就託『工商時報』派駐大陸的同事幫我買一套」。

但毛邦初逃到墨西哥以後的事，「顧維鈞回憶錄」較少提及，王駿又發揮記者追新聞的精神持續追蹤，終於讓他在美國參議院找到線索，「毛邦初跑到墨西哥去，但他的助理向惟萱上校則留在美國，參議院留有他在1953年的證詞，對這件事交代得一清二楚」；加上向惟萱遺孀在拉斯維加斯打稅務官司，訴狀當中對毛案內情也詳盡交代，「這些英文內容，在中文資料裡都找不到」。

王駿財經記者出身，曾任職於工商時報、聯合報、明日報、中國時報，長期貼身採訪前央行總裁、行政院長俞國華，並為其撰寫回憶錄；著作包括「財經大員的私房故事」、「紅頂商人關係學」、「總統先生的同學會」，以及小說「江湖無招」、「十信風暴」，曾獲金鼎獎。

王駿表示，寫這本書的動機很簡單，「我要把當年這件非常轟動的大案，用很輕鬆、易讀的方式說出來，讓讀者毫無困難就能把這本書讀完，這本書就是用說故事的筆法所寫」。（編輯：管中維）1110520

上個世紀50年代，轟動一時的軍購弊案「毛邦初案」，在美國鬧得沸沸揚揚，國民政府不惜打官司追討鉅款，背後擁有許多不為人知的官場祕辛。由資深媒體人王駿耗費多年調查，寫成長篇小說「1951全面追緝」，近期由鏡文學出版。（鏡文學提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年5月20日

書名：1951全面追緝：軍購．密帳．叛逃者

作者：王駿

出版社：鏡文學

出版日期：2022/04/15