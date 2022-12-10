台文館和捷克摩拉維亞圖書館 簽署合作備忘錄

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（中央社記者張榮祥台南10日電）國立台灣文學館與捷克摩拉維亞圖書館昨天簽署合作備忘錄（MOU），台文館預定2024年舉辦捷克文學展，讓台灣和捷克雙方文學交流邁向新的里程碑。

台灣文學館發布新聞稿指出，台文館和捷克摩拉維亞圖書館昨天同步連線，由台文館長林巾力和摩拉維亞圖書館長Tomáš Kubíček簽署合作備忘錄，象徵兩館友好情誼。

簽署儀式由正在國立台灣師範大學攻讀博士班、來自摩拉維亞的Nicole擔任司儀，捷克方面邀請駐捷克台北經濟文化辦事處代表柯良叡，台灣方面則邀請駐台灣捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke），共同見證。

林巾力表示，兩館合作備忘錄的簽署，內容涵蓋展覽、館員與專家交流互訪、出版與專業培訓等多項協議，有助於提升台文館和中歐的文學展示能量，深化台捷人民彼此認識。台文館也預定2024年舉辦捷克文學展，有賴於摩拉維亞圖書館在作家文物與展示規劃的協助及促成。

Tomáš Kubíček說，兩館簽署合作忘備錄不是台捷文學合作的開始，摩拉維亞圖書館「奔向自由」特展已開幕，展覽為捷克打開一扇看向台灣的窗口，讓參觀者了解台灣文學主要趨勢，包含生態、性別及人權文學；他期待有機會到台文館見證台灣文學豐富多元主題。

摩拉維亞圖書館位於捷克第2大城布爾諾，也是捷克第2大圖書館，兼具公共圖書館、地區文學館與研究中心等角色，是捷克及摩拉維亞地區文學、文獻、史料保存研究的重鎮。

台文館指出，將於2024年舉辦捷克文學展，期待持續和摩拉維亞圖書館及捷克其他文學館舍、研究機構密切交流合作，推進台捷文化雙向發展。（編輯：郭諭儒）1111210