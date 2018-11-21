台股盤中跌深反彈 9700點失而復得

（中央社記者潘智義台北21日電）受美股道瓊工業指數大跌551.80點影響，台股今天早盤大跌逾百點，盤中9700點失而復得。

11時45分加權指數來到9722.41點，下跌21.58點，成交值新台幣637.52億元。

蘋概3雄台積電盤中先跌後漲，來到219元，上漲0.46%。大立光在平盤價3315元上下震盪。鴻海來到70元，下跌1.41%。

盤中矽晶圓族群逆勢走揚，環球晶盤中來到306元，上漲3.55%。台勝科來到126元，上漲4.13%。被動元件龍頭國巨來到331元，上漲3.11%。華新科來到166元，上漲1.21%。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，美股連續兩天大跌，台股開低，但是跌幅不大，今天台股一度大跌逾百點，但在政策護盤及跌深反彈架構影響下，使台股跌幅縮小。

陳冠升說，近期政策護盤及跌深反彈架構仍將主導台股盤勢發展，類股輪動持續，預期本週台股在護盤之下應該下檔有撐，甚至如果美股出現反彈，台股仍有機會挑戰萬點以上的指數。

他說，美中貿易戰造成全球經濟成長不如預期，美股也在10月起出現大跌及補跌局面，使台股跌到9400點之後才出現跌深反彈。大盤及個股在近1個月出現較大幅度反彈，都屬跌深反彈架構及政策護盤。

他認為，比較需要觀察的是11月24日選後台股走勢，大盤能否持續反彈或修正，未來還是要看基本面，個股本質才能決定投資價值。當然，如果美中貿易戰能夠緩和、全球經濟及股市好轉，台股也會有表現空間。（編輯：楊凱翔）1071121