新南向奏效 來台投資金額年增逾4成

經濟部投審會指出，107年1至12月核准新南向國家來台投資件數成長，投資金額達3億9154萬美元，進一步觀察新南向國家來台投資情況，以泰國、菲律賓及澳大利亞來台投資金額成長幅度最顯著。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者潘姿羽台北21日電）政府對新南向國家招商引資成效亮眼，經濟部投審會統計，107年1至12月核准新南向國家來台投資件數成長，投（增）資金額3.9億美元，年增逾4成，顯見新南向政策成效顯著。

經濟部投審會指出，107年1至12月核准新南向國家來台投資件數為643件，較上年同期增加10.86%，投資金額達3億9154萬美元，和上年同期相比，增幅達43.33%。

進一步觀察新南向國家來台投資情況，以泰國、菲律賓及澳大利亞來台投資金額成長幅度最顯著，成長率分別為942%、393%及142%；投審會指出，107年僑外投資金額是近10年來最高，且新南向國家來台投資金額較上年同期成長超過4成，顯示政府招商引資及推動新南向政策已發揮一定的綜效。

陸資來台投資方面，107年1至12月核准陸資來台投資件數為141件，較上年同期微幅成長，投（增）資金額為2.3億美元，年減12.97%；投審會補充，自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1228件，核准投（增）資金額為21.8億美元。

經濟部投審會也統計對外投資表現，107年1至12月核准（備）對外投資件數為638件，年增近3成，投（增）資金額為142.9億美元，年增23.51%。

至於107年1至12月核准（備）對新南向國家投資件數則為229件，較上年同期增加逾7成，投（增）資金額達24.2億美元，年減34.7%；投審會說明，金額減少原因是上年同期核准台塑資源股份有限公司以5.9億美元增資澳大利亞FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD.，以及環球晶圓股份有限公司以3億美元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.等重大投資案，使得比較基期偏高，不過印度、越南，投資金額則較去年同期成長。

經濟部投審會分析，整體來看，107年度對外投資金額達歷年最高，顯示業者著眼於全球布局及投資環境的變化，增加對外投資；而近年台商對大陸投資金額則連續4年呈現負成長。（編輯：鄭雪文）1080121