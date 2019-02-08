APP風靡全球 點子科技：台灣是研發最佳練兵場

（中央社記者江明晏台北8日電）台灣新創公司點子行動科技以「手機醫生」APP橫掃國際，打中市場需求紅心，創辦人之一鄭宇哲認為，台灣具研發優勢，是進軍海外的最佳練兵場，近期布局二手機市場，盼延續成長動能。

台灣新創公司點子行動科技開發了一款「手機醫生」APP，能快速檢測手機的各項功能，乘著智慧手機起飛的風口，快速在各國竄紅。「手機醫生」不只摘下台灣APP排行榜冠軍，更稱霸57個國家工具類APP、17個國家付費APP，至今累積420萬人次下載紀錄，每個月平均仍新增約8萬下載數，堪稱全球最受歡迎的手機檢測APP。

33歲的鄭宇哲就是讓點子行動科技躍上世界舞台的推手之一，「我設定30歲以前創業要做出成績，不然就回去就業」，創業的想法很早就在鄭宇哲心中萌芽，他大學開始兼差接案，畢業後擔任封測大廠日月光的工程師，一個月加班100、200小時，對他來說是家常便飯。

鄭宇哲自嘲，自己是「沒事就會很慌」的類型，28歲那年，他毅然放棄破百萬的年薪，走上創業路，「做自己想做，又該做的事」。

一通電話，替創業方向定錨。鄭宇哲分享，有天他接到朋友來電，只因為這位朋友買了新手機，想測試通話功能是否正常。鄭宇哲因此看到市場需求，著手開發「手機醫生」，並找來大學時期一起接案、當時在台積電當工程師的高中同學李春億一起打拚。

常被人形容為「淺碟市場」的台灣，該如何養出具備國際競爭力的大魚？鄭宇哲坦言，台灣資金規模和海外市場相比「差非常多」，但換個角度來說，台灣市場規模適中，很適合做為研發中心，是複製成功經驗到海外的最佳練兵場。

過去台灣靠著硬體外銷起飛，軟體外銷起步較慢，鄭宇哲認為，「台灣軟體研發能量很好」，新創公司也適合走軟體外銷的路線，但要小心商業間諜竊取機密。

點子科技以一款APP橫掃國際，除了打中市場需求外，也得感謝智慧手機起飛的強大風口，但近年智慧手機出貨成長逐漸放緩，該如何延續成長動能，點子科技團隊開始布局二手機市場。

在台灣，每5支iPhone就有一支下載「手機醫生」APP，鄭宇哲說，目前正在優化「手機醫生」內建的二手機估價功能，想做二手機的比價平台，「簡單來說，打開APP就能知道，這隻手機在哪賣最划算」。

由於台灣二手機多半是流入通訊行，目前正在著手興建資料庫，把「通訊行都納入比價行列」，並依用戶手機的機況，比較最合適的回收管道，可望替高市占的「手機醫生」繼續加值加分。

鄭宇哲分享，點子科技的目標是打造「用戶比價、門市回收、再回到線上銷售」一站式服務，也就是串起「消費者賣回廠商，廠商再賣給消費者」的生態循環。

展望後續，鄭宇哲說，雖然「手機醫生」現在主要目標客戶在歐美，未來也計畫前進大陸發展，初步會規劃研發總部設在高雄，前進對岸市場評估合作開發商機。

同時，他以iPhone為例，「過去二手機是從歐美流向大陸，現在則是從歐美、台灣流向東南亞」，認為二手機的浪潮還沒到終點，尤其二手旗艦在東南亞國家流通蓬勃，點子科技也將放眼風起雲湧的新南向市場。（編輯：張良知）1080208