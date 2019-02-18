歐美股大漲 台股半年線有壓

（中央社記者江明晏台北18日電）市場樂觀看待美中貿易談判，歐美股收紅，台股上週五跌24.23點，收10064.78點，投顧認為，台股短線受制半年線反壓，短線恐整理。

美股上週五收紅，因市場對美中貿易談判的發展樂觀以對，其中，道瓊工業指數終場上漲443.86點，或1.74%，收在25883.25點，連8週週線收紅。歐洲股市上週五也勁揚。

台股上週五跌24.23點，收在10064.78點，成交值新台幣1125.5億元。三大法人合計賣超新台幣61.53億元，自營商賣超7.15億元，投信賣超2.07億元，外資及陸資賣超52.31億元。

日盛投顧指出，台股短線獲利賣壓較重，受制於半年線反壓，其中KD指標高檔背離，短線恐進入整理。

美國聯準會（Fed）將於美東時間2月20日公布FOMC會議記錄，屆時也將公布美國貨幣政策後續的新動向，其中，對於聯準會縮表計劃的調整與資產負債表規模的調整，將成為外界關注的焦點。

而本週將登場的法說會如美律、華碩、台達電、精材、廣達、台積電、致茂、原相等將接棒演出，業績題材有望牽動個股表現。

而全球手機大廠三星將在20日發表新一代手機S10系列，全球行動通訊大會(MWC)也將在25日於西班牙巴塞隆納展開，市場聚焦摺疊手機、5G、MR眼鏡等題材，相關概念股如達邁、GIS-KY、台虹、明基材等相關概念股表現將成為盤面重點。（編輯：鄭雪文）1080218