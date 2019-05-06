外匯存底連6月走揚 續創歷史新高

（中央社記者潘姿羽台北6日電）中央銀行今天公布4月底外匯存底金額為4648.28億美元，月增7.5億美元，不只連續6個月走揚，續創歷史新高，而在4月台股上漲的帶動下，外資持有新台幣資產約當外匯存底比重升至83%。

中央銀行外匯局長顏輝煌表示，4月底外匯存底金額續增至4648.28億美元，主因是外匯存底投資運用收益增加所致；不過4月歐元下跌0.4%，稍微削弱了外匯存底的成長力道。

顏輝煌指出，由於4月台股上漲3.07%，外資買超上市櫃台股達新台幣583億元，使得外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額折計達3859億美元，約當外匯存底83%。

央行也提供主要國家最新的外匯存底數據，中國3月底外匯存底達3兆988億美元，月增86億美元，日本為1兆2294億美元，瑞士7596億美元，均較上月增加，沙烏地阿拉伯、香港、俄羅斯的外匯存底也都持續上揚。

而對於媒體關注新台幣匯率的波動相當穩定，顏輝煌表示，新台幣匯率是由市場機制、供給與需求來決定，而且新台幣本身的特性就是波動較小，不會像韓元容易大漲大跌。（編輯：蘇志宗）1080506