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住宿式長照機構選址 國產署盤點百筆國有地

最新更新：2019/05/14 14:40

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）配合衛生福利部加速設置住宿式長照機構需求，財政部國產署表示，已盤點全國152筆國有土地及1處國有房地，供衛福部評選。衛福部預計5月下旬啟動現勘，尋找合適設置地點。

衛福部日前祭出獎助方案，針對長照住宿式資源不足區，規劃5年內（108年至112年）完成建置，總經費新台幣50億元，以提升住宿式長照資源布建。

國產署說，為尋覓合適設置住宿式長照機構的地點，衛福部先前也函請國產署，盤點適合的國有土地及房地，具體提出的需求包括，土地面積介於1680平方公尺至2800平方公尺，且位於都市計畫範圍內的住宅區、商業區、甲、乙種工業區，或位屬非都市土地的甲、乙、丙種建築用地及遊憩用地，

國產署3月下旬將盤點名單送交衛福部，共有152筆國有土地及1處國有房地符合條件，都先保留專供衛福部評選。當中1處國有房地位於基隆市，152筆國有土地則分散在16個不同縣市，其中以澎湖縣高達80筆最多，其次為花蓮縣18筆及台東縣13筆，台北市10筆。

其他縣市部分，桃園市有6筆，新北市、嘉義縣及金門市各有4筆，南投縣、台南縣各3筆，台中市2筆，基隆市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣則都各有1筆。

國產署指出，衛福部規劃5月下旬開始，會同地方相關單位現場勘查，初步篩選後若選出合適地點，該地將延長保留，直到衛福部正式提出興建及撥用計畫。（編輯：林淑媛）1080514

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