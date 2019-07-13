農會推健康美食 台灣農漁蔬果前進星國

台灣食品進軍新加坡市場看好，圖為新加坡超市裡販售的台灣米。中央社記者黃自強新加坡攝 108年7月13日

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）台灣食品進軍新加坡市場看好，不僅星國飯店推「台灣美食週」衝人氣、超市透過「台灣食品節」拚買氣，農會系統也將接續搶進農漁蔬果市場，盼強力推介健康的台灣美食。

新加坡台貿中心預定16日在濱華大酒店（Marina Mandarin Hotel）舉辦「台灣食品推介會」，外貿協會在台灣徵集來自各縣市的10家農會與相關業者與會。

新加坡台貿中心主任張碧容今天告訴中央社記者，台灣農漁產品包羅萬象，有海鮮魚類、新鮮蔬菜，也有美味水果，更有科技廠轉型經營的農漁產品，足見台灣農產食品多元性。

她指出，這次台灣有10家農會與相關業者進軍新加坡，主要著眼於台星之間交流密切，盼透過新加坡作為前進周邊東協國家最佳平台，擴大台灣農漁蔬果銷售網絡。

張碧容以這次赴新加坡的農會與相關業者為例，說明這群新南向業者中，不乏百年老店與後起之秀，也有傳統農民與青年農民積極競逐國際舞台。

張碧容認為，台灣各縣市農會願把極具特色的漁農蔬果產品銷往新南向國家，代表基層農民均意識到進軍國際市場的重要性，願意主動出擊爭取更多新南向國家中的潛在消費族群。

這次赴星國參與推介會產品品項多元，諸如來泥岩蜜棗乾、新竹市的純米沖泡式米粉、台南麻豆特產梅柚片、柚子蔘、新市區的毛豆香鬆、台中特產水梨、紅龍果、香菇酥、冰糖銀耳、韭讚麵等。還有為台灣農民推廣芒果、香蕉及萵苣的台農發公司帶來的愛文芒果。

張碧容強調，新加坡去年成為台灣第6大貿易夥伴、第5大出口市場及第9大進口來源國，雙方經貿互動相當熱絡，擁有很高的市場熟悉度。

新加坡從今年7月起相繼舉辦多場大型美食文化展，知名的香格里拉大酒店2日起舉辦為期兩週的「台灣美食節」（Tantalsing Taiwan）。職總平價合作社（NTUC FairPrice）也於11日舉辦「玩味台灣」台灣食品節。（編輯：施燕飛）1080713